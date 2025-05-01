Люксембург выделит 10 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Вице-премьер-министр, Министр иностранных дел, внешней торговли, сотрудничества по развитию и гуманитарным делам Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттель подписали соответствующий меморандум.
Люксембург предоставит Украине 10 млн евро на восстановление энергетической безопасности
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Что известно
«Эти средства сможем использовать в поддержку проектов в энергетическом секторе, в частности, восстановление и усиление энергетической безопасности», — подчеркнул глава украинского Правительства.
В этом году Люксембург планирует выделить на военную помощь Украине 80 млн евро.
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На встрече чиновников также говорилось о восстановлении Украины. «Мы высоко ценим реализацию проектов по восстановлению люксембургским агентством развития LuxDev. В частности, активное участие в восстановлении Кривого Рога. Рассчитываем на дальнейшую поддержку LuxDev, в том числе и в сфере гуманитарного разминирования», — подчеркнул премьер-министр.
Напомним
Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.
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