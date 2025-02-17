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17 февраля 2025, 17:12 Читати українською

Германия особенно уязвима перед торговыми тарифами США — Бундесбанк

Германия особенно уязвима перед торговыми тарифами США, которые могут сдерживать экономику, уже пережившую два года спада подряд, заявил в понедельник президент Бундесбанка Йоахим Нагель. Об этом пишет Yahoo.

Германия особенно уязвима перед торговыми тарифами США, которые могут сдерживать экономику, уже пережившую два года спада подряд, заявил в понедельник президент Бундесбанка Йоахим Нагель.
Фото Pixabay

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Что известно

Германия, крупнейшая экономика Европы, переживает глубокую промышленную рецессию. Это во многом связано с тем, что субсидируемое китайское производство вытесняет немецкие товары, в то время как стремительный рост цен на энергоносители в стране уже сказываются на конкурентоспособности.

Моделируя прогнозы, основанные на тарифных угрозах Трампа, Бундесбанк пришел к выводу, что Германия пострадает, но и США понесут удар, который с лихвой компенсирует любое положительное влияние торговых барьеров.

«Наша сильная экспортная ориентация делает нас особенно уязвимыми», — сказал Нагель в своей речи. «Экономический объем производства в 2027 году будет почти на 1,5% ниже прогноза», — добавил он.

Детали

Бундесбанк считает, что экономика Германии вырастет на 0,2% в этом году и на 0,8% — в 2026-м, предполагая, что удар в 1,5% в течение следующих трех лет приведет к большему сокращению экономики.

«Вопреки заявлениям правительства США, последствия тарифов для Америки будут негативными», — добавил Нагель. «Потеря покупательной способности и увеличение стоимости промежуточных товаров перевесят любые конкурентные преимущества для американской промышленности».

Источник: Минфин
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