Ryanair введет штраф до 70 евро за несоблюдение правил перевоза багажа

Бюджетная авиакомпания из Ирландии Ryanair с мая обновляет правила перевозки ручной клади. Об этом пишет LRT.

Что изменится

Основным изменением является введение штрафа в 70 евро за несоблюдение правил перевозки багажа. Эти изменения коснутся почти 200 млн пассажиров в год.

Ручная кладь

В салон самолета можно будет бесплатно пронести только одну небольшую сумку или рюкзак (до 40×20×25 см), которая должна будет поместиться под сиденьем. Этот размер остается неизменным, но меняется то, что несоблюдение этого правила приведет к штрафу в размере до 70 евро.

Для сверхбольшой ручной клади (до 55×40×20 см) нужно будет приобрести услугу дополнительного багажа. Большие чемоданы нужно будет зарегистрировать и перевозить в багажном отсеке самолета.

Ryanair также переходит на цифровые посадочные талоны в этом году. С ноября 2025 г. пассажиры должны будут регистрироваться в приложении Ryanair или скачать посадочный талон с QR-кодом с официального сайта.