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30 апреля 2025, 15:05 Читати українською

Торговый дефицит США достиг исторического пика

В марте Соединенные Штаты зафиксировали рекордный за всю историю дефицит торгового баланса. Разница между объемом импортируемых и экспортируемых товаров выросла на 9,6% и составила 162 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuetrs.

В марте Соединенные Штаты зафиксировали рекордный за всю историю дефицит торгового баланса.

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Причины рекордного дефицита: импортный ажиотаж

По информации Financial Times, почти весь рост дефицита был спровоцирован резким увеличением импорта после объявления о введении новых пошлин. Компании активно закупали иностранные товары, пытаясь сформировать запасы до момента вступления в силу тарифов.

«Угрозы президента Трампа ввести тарифы спровоцировали ажиотаж, направленный на покупку товаров сейчас, а не на то, чтобы столкнуться с более высокими ценами в будущем, что привело к поразительному всплеску импорта», — отметил старший экономист США в Pantheon Macroeconomics Оливер Аллен.

Структура торговых потоков: рост импорта потребительских товаров

Импорт товаров в марте подскочил на 16,3 миллиарда долларов, достигнув рекордного уровня в 342,7 миллиарда долларов. Основной причиной тому стал стремительный рост импорта потребительских товаров на 27,5%. Также наблюдалось значительное увеличение импорта транспортных средств и капитальных товаров. Экспорт товаров в марте вырос на 2,2 млрд долларов и составил 180,8 млрд долларов.

Прогнозы аналитиков: влияние на экономический рост

По мнению аналитиков, из-за чрезмерных объемов товаров, завезенных компаниями раньше времени, годовой квартальный рост экономики США составит лишь 0,3% по сравнению с 2,4% в четвертом квартале прошлого года. Однако, по их прогнозам, во втором квартале ожидается снижение объемов импорта и ускорение роста ВВП.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
30 апреля 2025, 15:10
#
Сайка за испуг:)))
+
0
bonv
bonv
30 апреля 2025, 15:10
#
Трамп ще той бізнесмен.
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