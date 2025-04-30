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30 апреля 2025, 13:48 Читати українською

Таможенников будут проверять на добродетель раз в три года

Кабинет Министров принял постановление, определяющее механизм проведения проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.

Кабинет Министров принял постановление, определяющее механизм проведения проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЭто решение стало очередным важным шагом на пути к формированию прозрачной таможни, направленным на снижение коррупционных рисков.
Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это решение стало очередным важным шагом на пути к формированию прозрачной таможни, направленным на снижение коррупционных рисков.

Согласно постановлению все должностные лица таможенных органов раз в три года, а также, немедленно, в случае получения информации о возможных факторах коррупционных правонарушений от органов государственной/местной власти, в т. ч., от правоохранительных органов, подлежат проверке на добродетель.

Проверка проводится уполномоченным подразделением по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов.

В случае выявления признаков неблагополучия соответствующие материалы направляются в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции для принятия необходимых мер в пределах компетенции.

Информация, содержащаяся в указанных материалах, является обязательным основанием для открытия дисциплинарного производства по отношению к должностному лицу таможенного органа.

Порядком предусмотрена ежегодная подача такой декларации в уполномоченное подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции таможенных органов до 1 апреля текущего года или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 апреля 2025, 14:30
#
Самим не смішно?:)
+
0
bonv
bonv
30 апреля 2025, 15:11
#
Бла-бла-бла
+
0
bonv
bonv
30 апреля 2025, 15:11
#
Вся влада «доброчесна».
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