Кабинет Министров принял постановление, определяющее механизм проведения проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.
Таможенников будут проверять на добродетель раз в три года
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Это решение стало очередным важным шагом на пути к формированию прозрачной таможни, направленным на снижение коррупционных рисков.
Согласно постановлению все должностные лица таможенных органов раз в три года, а также, немедленно, в случае получения информации о возможных факторах коррупционных правонарушений от органов государственной/местной власти,
Проверка проводится уполномоченным подразделением по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов.
В случае выявления признаков неблагополучия соответствующие материалы направляются в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции для принятия необходимых мер в пределах компетенции.
Информация, содержащаяся в указанных материалах, является обязательным основанием для открытия дисциплинарного производства по отношению к должностному лицу таможенного органа.
Порядком предусмотрена ежегодная подача такой декларации в уполномоченное подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции таможенных органов до 1 апреля текущего года или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность.
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