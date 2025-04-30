Таможенников будут проверять на добродетель раз в три года

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Это решение стало очередным важным шагом на пути к формированию прозрачной таможни, направленным на снижение коррупционных рисков.

Согласно постановлению все должностные лица таможенных органов раз в три года, а также, немедленно, в случае получения информации о возможных факторах коррупционных правонарушений от органов государственной/местной власти, в т. ч. , от правоохранительных органов, подлежат проверке на добродетель.

Проверка проводится уполномоченным подразделением по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов.

В случае выявления признаков неблагополучия соответствующие материалы направляются в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции для принятия необходимых мер в пределах компетенции.

Информация, содержащаяся в указанных материалах, является обязательным основанием для открытия дисциплинарного производства по отношению к должностному лицу таможенного органа.

Порядком предусмотрена ежегодная подача такой декларации в уполномоченное подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции таможенных органов до 1 апреля текущего года или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность.