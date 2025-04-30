Китайские инвесторы вкладывают миллиарды в золото из-за торговой войны

Китайские инвесторы демонстрируют беспрецедентный интерес к золотым фондам, вкладывая рекордные суммы на фоне эскалации торговой войны, развязанной Дональдом Трампом, и опасений по поводу рецессии и инфляции в Соединенных Штатах Америки. Только за апрель китайские инвесторы приобрели золото на сумму 7,4 миллиарда долларов , что вдвое превышает предыдущий месячный рекорд. Об этом пишет Financial Times.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордные инвестиции: рост спроса на золото

Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC), в апреле приток средств в китайские биржевые золотые фонды (ETF) составил 70 тонн или 7,4 миллиарда долларов, что составляет половину мирового спроса на такие фонды за последние четыре недели. Доля китая в глобальных золотых ETF выросла с 3% в начале года до 6%. Цена золота на прошлой неделе достигла 3500 долларов за тройскую унцию, но впоследствии снизилась до 3300 долларов, показав рост на 26% с конца 2024 года. В Китае местная премия за золото временно достигла 100 долларов за унцию выше международной цены, что свидетельствует о высоком спросе.

Риски и предупреждения: призывы к осторожности

Шанхайская золотая биржа предупредила инвесторов о рисках, связанных с резким ростом цен, призывая к рациональным инвестиционным решениям. У Китая ограничены инвестиционные возможности из-за жесткого контроля капитала, кризиса на рынке недвижимости и падения фондового рынка, что делает золото привлекательной альтернативой. По словам менеджера шанхайского брокера, розничные инвесторы скупают золото, как раньше акции, считая его надежным способом заработка.

Глобальный спрос: рост инвестиционного спроса

Согласно сообщению WGC, глобальный спрос на золото в первом квартале 2025 года вырос на 1% до 1206 тонн по сравнению с прошлым годом. Спрос на ювелирные изделия упал на 21% из-за высоких цен, но инвестиционный спрос, включая слитки, монеты и ETF, вырос на 170%. WGC повысила прогноз инвестиционного спроса на золото на 2025 год на 160 тонн из-за неожиданных политических решений Белого дома, в частности, жестких пошлин и указов, которые усилили неопределенность на рынках.