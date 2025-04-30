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30 апреля 2025, 13:06 Читати українською

Китайские инвесторы вкладывают миллиарды в золото из-за торговой войны

Китайские инвесторы демонстрируют беспрецедентный интерес к золотым фондам, вкладывая рекордные суммы на фоне эскалации торговой войны, развязанной Дональдом Трампом, и опасений по поводу рецессии и инфляции в Соединенных Штатах Америки. Только за апрель китайские инвесторы приобрели золото на сумму 7,4 миллиарда долларов, что вдвое превышает предыдущий месячный рекорд. Об этом пишет Financial Times.

Китайские инвесторы демонстрируют беспрецедентный интерес к золотым фондам, вкладывая рекордные суммы на фоне эскалации торговой войны, развязанной Дональдом Трампом, и опасений по поводу рецессии и инфляции в Соединенных Штатах Америки.
Фото Pixabay

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Рекордные инвестиции: рост спроса на золото

Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC), в апреле приток средств в китайские биржевые золотые фонды (ETF) составил 70 тонн или 7,4 миллиарда долларов, что составляет половину мирового спроса на такие фонды за последние четыре недели. Доля китая в глобальных золотых ETF выросла с 3% в начале года до 6%. Цена золота на прошлой неделе достигла 3500 долларов за тройскую унцию, но впоследствии снизилась до 3300 долларов, показав рост на 26% с конца 2024 года. В Китае местная премия за золото временно достигла 100 долларов за унцию выше международной цены, что свидетельствует о высоком спросе.

Риски и предупреждения: призывы к осторожности

Шанхайская золотая биржа предупредила инвесторов о рисках, связанных с резким ростом цен, призывая к рациональным инвестиционным решениям. У Китая ограничены инвестиционные возможности из-за жесткого контроля капитала, кризиса на рынке недвижимости и падения фондового рынка, что делает золото привлекательной альтернативой. По словам менеджера шанхайского брокера, розничные инвесторы скупают золото, как раньше акции, считая его надежным способом заработка.

Глобальный спрос: рост инвестиционного спроса

Согласно сообщению WGC, глобальный спрос на золото в первом квартале 2025 года вырос на 1% до 1206 тонн по сравнению с прошлым годом. Спрос на ювелирные изделия упал на 21% из-за высоких цен, но инвестиционный спрос, включая слитки, монеты и ETF, вырос на 170%. WGC повысила прогноз инвестиционного спроса на золото на 2025 год на 160 тонн из-за неожиданных политических решений Белого дома, в частности, жестких пошлин и указов, которые усилили неопределенность на рынках.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
30 апреля 2025, 13:14
#
В юань треба вкладати:))))
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