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30 апреля 2025, 10:45 Читати українською

Объемы ипотечного кредитования по программе «еОселя» уменьшились на 40% в 2025 году

С начала 2025 года объем выданных кредитов по программе «еОселя» составил 3,2 миллиарда гривен, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ЧАО «Укрфинжилье».

С начала 2025 года объем выданных кредитов по программе «еОселя» составил 3,2 миллиарда гривен, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Статистика 2025 года

По состоянию на конец апреля 2025 г. льготные кредиты получили 1,7 тысячи семей. Для сравнения, за первые четыре месяца 2024 года было выдано ипотек на 5,3 миллиарда гривен для 3,1 тысяч семей, что свидетельствует о значительном снижении активности.

Общие результаты программы

За все время действия программы «еОселя», с момента ее запуска в 2022 году, жилье приобрели 16 581 семья, а общая сумма выданных кредитов достигла 27,27 миллиарда гривен по состоянию на 29 апреля 2025 года.

Контекст и причины

Падение объемов кредитования может быть связано с экономической нестабильностью, ростом процентных ставок и уменьшением спроса из-за войны войны. В то же время, программа остается важной поддержкой для семей, стремящихся решать жилищный вопрос.

Кредиты онлайн

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
KValera
KValera
30 апреля 2025, 12:53
#
«За весь час дії програми „єОселя“, з моменту її запуску у 2022 році, житло придбали 16 581 родина» А сколько переселенцев внутри страны не хотят сказать? Милионна 3? Т. е. из 3 миллионов жильё смогло получить максимум 100 тысяч человек.
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0
bonv
bonv
30 апреля 2025, 13:16
#
А понтів то було…
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