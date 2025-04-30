Объемы ипотечного кредитования по программе «еОселя» уменьшились на 40% в 2025 году

С начала 2025 года объем выданных кредитов по программе «еОселя» составил 3,2 миллиарда гривен, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ЧАО «Укрфинжилье».

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Статистика 2025 года

По состоянию на конец апреля 2025 г. льготные кредиты получили 1,7 тысячи семей. Для сравнения, за первые четыре месяца 2024 года было выдано ипотек на 5,3 миллиарда гривен для 3,1 тысяч семей, что свидетельствует о значительном снижении активности.

Общие результаты программы

За все время действия программы «еОселя», с момента ее запуска в 2022 году, жилье приобрели 16 581 семья, а общая сумма выданных кредитов достигла 27,27 миллиарда гривен по состоянию на 29 апреля 2025 года.

Контекст и причины

Падение объемов кредитования может быть связано с экономической нестабильностью, ростом процентных ставок и уменьшением спроса из-за войны войны. В то же время, программа остается важной поддержкой для семей, стремящихся решать жилищный вопрос.

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