Нарушения правил в заповедниках Украины обойдутся в 50 раз дороже

Верховная Рада 29 апреля поддержала в первом чтении законопроект № 11309, который значительно усиливающий ответственность за нарушение правил в рамках природно-заповедного фонда. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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Данный Законопроект предусматривает существенное, в 50 раз, повышение штрафов за нарушение правил охраны и использования заповедных территорий:

для физических лиц — от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн;

для должностных лиц — от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Сейчас размер штрафа для граждан составляет от 153 до 408 грн., а для должностных лиц — от 255 до 510 грн.

По словам Гринчука, такие суммы не выполняют превентивную функцию.

«В 2024 году было вынесено 661 протокол и наложено штрафов на сумму всего 89,24 тыс. грн. Но фактический ущерб природно-заповедному фонду за этот же период составил более 430 млн грн», — заявила она.

Законопроект учитывает новые экологические ограничения, предусмотренные законом № 4188-IX, запрещающим проезд механических транспортных средств на заповедной территории.