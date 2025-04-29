Нарушения правил в заповедниках Украины обойдутся в 50 раз дороже

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2025, 19:32 Читати українською

Нарушения правил в заповедниках Украины обойдутся в 50 раз дороже

Верховная Рада 29 апреля поддержала в первом чтении законопроект № 11309, который значительно усиливающий ответственность за нарушение правил в рамках природно-заповедного фонда. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Верховная Рада 29 апреля поддержала в первом чтении законопроект № 11309, который значительно усиливающий ответственность за нарушение правил в рамках природно-заповедного фонда.
Фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Данный Законопроект предусматривает существенное, в 50 раз, повышение штрафов за нарушение правил охраны и использования заповедных территорий:

  • для физических лиц — от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн;
  • для должностных лиц — от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Сейчас размер штрафа для граждан составляет от 153 до 408 грн., а для должностных лиц — от 255 до 510 грн.

По словам Гринчука, такие суммы не выполняют превентивную функцию.

«В 2024 году было вынесено 661 протокол и наложено штрафов на сумму всего 89,24 тыс. грн. Но фактический ущерб природно-заповедному фонду за этот же период составил более 430 млн грн», — заявила она.

Законопроект учитывает новые экологические ограничения, предусмотренные законом № 4188-IX, запрещающим проезд механических транспортных средств на заповедной территории.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
29 апреля 2025, 20:14
#
Боже, як тепер вагітним мамам з маленькими дітьми посмажити шашличок?

Навіяно обговоренням зниження податку на продажі товарів на ОЛХ
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 апреля 2025, 21:46
#
Все для народа . все ресурсы принадлежат народу . газ . леса . :-)

страна такая , ну надо же кому то охотиться, а тут вы с шашлычками .
+
0
parseval
parseval
29 апреля 2025, 22:04
#
Півлітра, а навіщо вагітним мамам з маленькими дітьми пхатися в заповідники смажити шашлички?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами