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29 апреля 2025, 17:45 Читати українською

«Торговые марки не похожи»: Miniso проиграла в Верховном Суде Украины конкуренту Usupso

Китайская компания Miniso потерпела окончательное поражение в судебной борьбе против владельцев бренда Usupso в Украине. Верховный Суд отказал Miniso в удовлетворении кассационной жалобы по делу, что фактически означает проигрыш. Об этом говорится в опубликованном постановлении суда, пишет Forbes.

Китайская компания Miniso потерпела окончательное поражение в судебной борьбе против владельцев бренда Usupso в Украине.

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Четыре года борьбы

Решение Верховного Суда, подтверждающее выводы предыдущих инстанций об отсутствии сходства между торговыми марками Miniso и Usupso, стало точкой в четырехлетнем судебном споре. Совладелица компании «Атами», являющейся франчайзи Usupso в Украине, Марианна Самсонова напомнила, что Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд ранее уже отклонили иск Miniso, признав бренды непохожими. «Верховный Суд подтвердил эти выводы: экспертиза не требовалась, ведь визуальное и фонетическое сходство отсутствует», — отметила она.

Предыстория

Судебные тяжбы между компаниями начались в 2021 году. Истцом выступала компания Miniso Hong Kong Limited. Она потребовала отменить регистрацию торговой марки Usupso, запретить ее использование на территории Украины и внести соответствующие изменения в государственный реестр. Компания аргументировала свою позицию тем, что бренд Usupso слишком похож на Miniso и может вводить потребителей в заблуждение.

За четыре года судебной борьбы ритейлер Miniso значительно уменьшил свое присутствие в Украине — с 30 до 3 магазинов, расположенных в Киеве, о чем свидетельствуют данные официальных страниц Miniso Ukraine в социальных сетях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
29 апреля 2025, 17:50
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Україна була і залишається однією з найбільш корумпованих країн у всьому світі, заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Волц.
Крім того, він розкритикував Україну за те, що угоду про корисні копалини досі не було підписано.
«Україна була і є однією з найбільш корумпованих країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, які туди вливали мільярди доларів. Я не пам’ятаю, щоб я сидів у Конгресі і попередня адміністрація здійснювала належний контроль над тими коштами, які вона давала», — сказав він в інтерв'ю Fox News.
Крім того, Волтц розкритикував президента України Володимира Зеленського через ситуацію, яка виникла в Білому домі, коли виникла публічна суперечка з президентом США Дональдом Трампом, і через те, що угоду про корисні копалини досі не було підписано.
«Могли б сісти пліч-о-пліч із президентом і підписати угоду про постачання корисних копалин, яка об'єднала б наші економіки в осяжному майбутньому», — наголосив він. І додав, що було втрачено «історичну можливість» отримати «феноменальні» гарантії безпеки з боку США.
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