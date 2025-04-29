«Торговые марки не похожи»: Miniso проиграла в Верховном Суде Украины конкуренту Usupso

Китайская компания Miniso потерпела окончательное поражение в судебной борьбе против владельцев бренда Usupso в Украине. Верховный Суд отказал Miniso в удовлетворении кассационной жалобы по делу, что фактически означает проигрыш. Об этом говорится в опубликованном постановлении суда, пишет Forbes.

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Четыре года борьбы

Решение Верховного Суда, подтверждающее выводы предыдущих инстанций об отсутствии сходства между торговыми марками Miniso и Usupso, стало точкой в четырехлетнем судебном споре. Совладелица компании «Атами», являющейся франчайзи Usupso в Украине, Марианна Самсонова напомнила, что Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд ранее уже отклонили иск Miniso, признав бренды непохожими. «Верховный Суд подтвердил эти выводы: экспертиза не требовалась, ведь визуальное и фонетическое сходство отсутствует», — отметила она.

Предыстория

Судебные тяжбы между компаниями начались в 2021 году. Истцом выступала компания Miniso Hong Kong Limited. Она потребовала отменить регистрацию торговой марки Usupso, запретить ее использование на территории Украины и внести соответствующие изменения в государственный реестр. Компания аргументировала свою позицию тем, что бренд Usupso слишком похож на Miniso и может вводить потребителей в заблуждение.

За четыре года судебной борьбы ритейлер Miniso значительно уменьшил свое присутствие в Украине — с 30 до 3 магазинов, расположенных в Киеве, о чем свидетельствуют данные официальных страниц Miniso Ukraine в социальных сетях.