Coca-Cola отчиталась о рекордной прибыли в первом квартале, но доходы ниже ожиданий

Компания Coca-Cola во вторник обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2025 года, превзойдя прогнозы аналитиков о прибыли на акцию на 0,01 доллара, но несколько не достигнув ожидаемого уровня доходов. После объявления отчета акции гиганта безалкогольных напитков выросли на 1,1%. Об этом сообщает investing.com.

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Финансовые показатели

Coca-Cola сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 0,73 доллара, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в 0,72 доллара. Доход компании составил 11,1 миллиарда долларов, что чуть ниже ожидаемых аналитиков 11,2 миллиарда долларов.

Компания зафиксировала органический рост доходов на 6% в годовом исчислении, что стало возможным благодаря увеличению цен/ассортимента на 5% и росту продаж концентратов на 1%. Объем продаж в пересчете на условные ящики увеличился на 2%, чему способствовали высокие показатели в Индии, Китае и Бразилии.

Комментарии руководства

«Наши результаты в этом квартале демонстрируют эффективность нашей всепогодной стратегии», — заявил Джеймс Квинси, председатель совета директоров и генеральный директор Компании Coca-Cola. «Несмотря на определенное давление на ключевых развитых рынках, мощность нашего глобального присутствия позволила нам успешно преодолеть сложную внешнюю среду».

Операционная маржа

Операционная маржа компании увеличилась до 32,9% с 18,9% в соответствующем квартале прошлого года. Сравнительная операционная маржа улучшилась до 33,8% с 32,4% благодаря органическому росту доходов, управлению затратами и срокам маркетинговых инвестиций.

Прогноз на 2025 год

На весь 2025 год Coca-Cola подтвердила собственный прогноз органического роста доходов на уровне 5−6%. Компания обновила прогноз роста сравнимой прибыли на акцию до 2−3%, включающий ожидаемое негативное влияние валютных курсов в размере 5−6%.