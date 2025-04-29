Кабмин выделил еще более 5 миллиардов на ремонт дорог

Кабмин выделил 5,2 млрд грн из резервного фонда бюджета на восстановление разрушенных дорог. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

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Что известно

По его словам, средства будут направлены на ремонт дорог, которые критически важны для эвакуации и перевозки военных; движения гуманитарных грузов, а также нужд ВСУ на местах.

Так, более 2,6 млрд направят на дороги государственного значения, свыше 2,5 млрд — на дороги местного значения.

Область, протяженность и объемы работ будут согласованы с Минобороны, Минфином и Минрегионом. Приоритетное направление — прифронтовые маршруты.