Европейский суд обязал Мальту свернуть программу «золотых паспортов»

Европейский суд постановил, что Мальта должна прекратить свою программу «золотых паспортов», позволяющую состоятельным иностранцам покупать гражданство, поскольку это нарушает законодательство ЕС. Об этом сообщает Reuters.

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В 2022 году Европейская комиссия подала в суд на Мальту по схеме, которая предоставляет иностранцам паспорт и, таким образом, право жить и работать в любой стране ЕС в обмен на инвестиции в размере около 1 миллиона евро.

Суд заявил, что хотя государства-члены ЕС могут определять, как они предоставляют или лишают гражданство, схема Мальты подрывает принцип взаимного доверия между государствами-членами.

«Государство-член не может предоставлять свое гражданство — а значит и гражданство Европейского Союза — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это фактически сводит гражданство к обычной коммерческой операции», — отметил суд.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину программа была приостановлена для граждан россии и беларуси, но для других национальностей она продолжала действовать.