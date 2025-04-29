Porsche снизил операционную прибыль в 1,7 раза

Немецкий производитель автомобилей класса «люкс» Porsche AG в первом квартале сократил операционную прибыль в 1,68 раза и ухудшил прогноз на 2025 год. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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Снижение прибыли

Ее операционная прибыль в январе-марте упала до 762 млн евро с 1,282 млрд годом ранее, рентабельность — до 8,6% с 14,2%.

Выручка в прошлом квартале уменьшилась на 1,7% и составила 8,858 млрд евро против 9,011 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Поставки автомобилей в первом квартале сократились на 7,9% и составили 71,470 тыс.

Компания понизила прогноз на 2025 год в связи с ухудшением экономических и геополитических условий. Теперь ожидается, что ее рентабельность составит 6,5−8,5%, а не 10−12%, как прогнозировалось ранее. Годовая выручка теперь оценивается в 37−38 млрд евро против предыдущего прогноза 39−40 млрд евро.

Котировки «префов» Porsche падают на 5,2% во вторник. С начала текущего года они снизились на 23,8%, в то время как фондовый индекс DAX прибавил 12,4%.