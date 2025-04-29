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29 апреля 2025, 13:38 Читати українською

Украинцы получат рекордную выплату Нацкешбека за март

В правительстве сообщили о рекордной выплате в рамках программы «Национальный кэшбек» за март. Общая сумма начислений составит 443 миллиона гривен, которые поступят на счета 3,4 миллиона украинцев, что является самым большим показателем за всю историю программы. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В правительстве сообщили о рекордной выплате в рамках программы «Национальный кэшбек» за март.
Фото Pixabay

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Рекордная сумма: завершающий этап обработки

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается завершающий этап обработки данных. «Это будет наибольшее начисление кэшбека за всю историю программы: 443 миллиона гривен получат 3,4 миллиона человек. Рекордная сумма выплаты за один месяц», — говорится в сообщении Министерства экономики.

Задержка выплат: технические сложности

В то же время точная дата выплаты пока не объявлена. В министерстве подчеркнули, что для начисления кэшбека система обрабатывает миллионы транзакций, что является сложным технологическим процессом. «Это сложный технологический процесс, и, к сожалению, на этот раз он требует немного больше времени, чем обычно. Мы понимаем, что для многих эти средства важны. Делаем все возможное, чтобы вы получили их как можно быстрее», — объяснили в ведомстве.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
29 апреля 2025, 13:45
#
Пора вже прикривати цю лавочку
+
0
Я_ __
Я_ __
29 апреля 2025, 13:55
#
Bookseller щось пропав кудись, напевно як довго не виплачували нац.кешбек і біток просів, то він продав все, щоб було на шо закупатися в атб…
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