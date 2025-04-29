В Испании и Португалии начали возобновлять подачу электроэнергии

В Испании и Португалии, где произошел масштабный сбой в энергоснабжении, постепенно возобновляется поставка электроэнергии. Об этом сообщает CNN.

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Блэкаут в Европе

В Португалии возобновлено электроснабжение для 750 тысяч потребителей.

Национальная энергетическая сеть (REN) сообщила о восстановлении двух подстанций, снабжающих электроэнергией столицу страны Лиссабон.

«Все подстанции в районе Порту также работают и потребители в этом районе должны ожидать, что их ситуация нормализуется в ближайшее время», — отметили в REN.

В Испании министр окружающей среды Сара Аагесен сообщила о возобновлении более 35% необходимых мощностей на электроэнергию, также восстановлено 51% подстанций.

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Испанский оператор электросетей REE сообщил, что электроснабжение уже доступно в некоторых из следующих регионов:

Каталония

Арагон

Страна Басков

Галисия

Ла-Риоха

Астурия

Наварро

Кастилия и Леон

Естремадура

Андалусия

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что вечером в понедельник было возобновлено около 50% электроснабжения Испании.

Хотя причина отключения до сих пор неизвестна, оператор сети установил, что всего за пять секунд внезапно исчезли 15 гигаватт электроэнергии.

«Такого раньше никогда не случалось. Чтобы вы понимали, 15 гигаватт эквивалентны примерно 60% спроса страны в то время», — сказал он.

Испания постарается возобновить электроснабжение по всей стране до утра вторника, но премьер-министр признал, что чиновники все еще не могут с уверенностью сказать, когда все вернется в нормальное состояние.

«Ситуация очень асимметрична по всей стране. Некоторые автономные общины уже восстановили до 97% энергоснабжения, в то время как другие, к сожалению, не достигли и 15%», — сказал он.

Предыстория

28 апреля в Португалии, Испании, Андорре и одном из регионов Франции исчезла электроэнергия.

В результате прекратили работу железная дорога, метрополитен, городской электротранспорт, светофоры, возникли перебои в работе супермаркетов и других учреждений.