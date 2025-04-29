Официальный курс: Нацбанк оставил на предыдущем уровне курс гривны

Национальный банк Украины установил на 29 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7441 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.

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Валютный рынок

Нацбанк на 29 апреля установил официальный курс гривны по евро на уровне 47,39 грн (на 28 апреля курс был установлен на уровне 47,38 грн). Европейская валюта подорожала на 1 копейку.

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