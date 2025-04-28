Национальный банк Украины установил на 28 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7513 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 6 копеек.
Официальный курс: Нацбанк снизил гривну на шесть копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 28 апреля установил официальный курс гривны по евро на уровне 47,38 грн (на 25 апреля курс был установлен на уровне 47,41 грн). Европейская валюта подешевела на 3 копейки.
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Источник: Минфин
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