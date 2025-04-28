В Украине выросла средняя зарплата

В марте 2025 года средняя заработная плата в Украине, с которой уплачиваются страховые взносы и используется для исчисления пенсий, достигла 19 430 гривен. Об этом пишет пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Обновленный показатель

«25 апреля 2025 года Пенсионным фондом Украины утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ учитывается для исчисления пенсии за март 2025 года. Он составляет 19 430 гривен 52 копейки», — сообщили в фонде. Для сравнения, в феврале этот показатель составил 18 589 гривен, а в январе — 18 660 гривен.

Сравнение с 2024 годом

В 2024 году средняя зарплата для расчета пенсий составила 17486,60 гривен. Таким образом, за год показатель вырос на 11,1%, что отражает рост доходов, по которым уплачиваются страховые взносы.