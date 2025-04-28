В Украине запустят новую программу для поддержки переселенцев

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 апреля 2025, 18:15 Читати українською

В Украине запустят новую программу для поддержки переселенцев

В Украине разрабатывают новую программу «єЖиття», направленную на решение проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и реинтеграцию временно оккупированных территорий. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябыкин, пишет «Укринформ».

В Украине разрабатывают новую программу «єЖиття», направленную на решение проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и реинтеграцию временно оккупированных территорий.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Отмечается, что новая программа «єЖиття» сфокусируется на вопросе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, программа будет включать доступ к образовательным, социальным и медицинским услугам, а также создание возможностей для предпринимательской деятельности ВПЛ по новому месту жительства.

По словам Рябикина, особое внимание в программе будет уделяться сохранению локальной идентичности переселенцев с временно оккупированных территорий.

Как рассказал чиновник, официально представят программу «єЖиття» после ее одобрения президентом Украины и всеми привлеченными стейкхолдерами.

Рябыкин также отметил, что почти 19% территории Украины с 2014 года временно оккупирована, что повлекло за собой перемещение более 2,8 миллиона человек на подконтрольные территории.

Но в настоящее время существует расхождение данных относительно количества внутренне перемещенных лиц в Украине. По реестрам Министерства социальной политики их насчитывается 4,6 миллиона, тогда как по данным Международной организации миграции — 3,5 миллиона.

«Приоритетом сейчас является установление точного количества перемещенных лиц с оккупированных территорий и определение их потребностей в жилье, социальной интеграции и других сферах, поэтому Минразвития совместно с Минсоцполитики и Минцифры работает над обновлением реестров ВПЛ для формирования эффективной государственной политики на основе достоверных данных», — подчеркнул Рябин.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+6
bonv
bonv
28 апреля 2025, 19:59
#
Програм, як завжди, багато, а толку мало.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами