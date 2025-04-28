В Украине запустят новую программу для поддержки переселенцев

В Украине разрабатывают новую программу «єЖиття», направленную на решение проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и реинтеграцию временно оккупированных территорий. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябыкин, пишет «Укринформ».

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Отмечается, что новая программа «єЖиття» сфокусируется на вопросе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, программа будет включать доступ к образовательным, социальным и медицинским услугам, а также создание возможностей для предпринимательской деятельности ВПЛ по новому месту жительства.

По словам Рябикина, особое внимание в программе будет уделяться сохранению локальной идентичности переселенцев с временно оккупированных территорий.

Как рассказал чиновник, официально представят программу «єЖиття» после ее одобрения президентом Украины и всеми привлеченными стейкхолдерами.

Рябыкин также отметил, что почти 19% территории Украины с 2014 года временно оккупирована, что повлекло за собой перемещение более 2,8 миллиона человек на подконтрольные территории.

Но в настоящее время существует расхождение данных относительно количества внутренне перемещенных лиц в Украине. По реестрам Министерства социальной политики их насчитывается 4,6 миллиона, тогда как по данным Международной организации миграции — 3,5 миллиона.

«Приоритетом сейчас является установление точного количества перемещенных лиц с оккупированных территорий и определение их потребностей в жилье, социальной интеграции и других сферах, поэтому Минразвития совместно с Минсоцполитики и Минцифры работает над обновлением реестров ВПЛ для формирования эффективной государственной политики на основе достоверных данных», — подчеркнул Рябин.