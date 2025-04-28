Новая почта обновила тарифы на международные отправления

Новая почта изменила подход к расчету стоимости доставки посылок за границу, сделав тарифы зависимыми от фактического веса, а не объемного. Об этом пишет пресс-служба компании.

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Новый метод расчета

«Новая почта обновила тарифы на международную доставку: стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объему. К примеру, если планируете послать шляпу, которая весит 250 грамм, то заплатите только за этот вес, а не за размеры», — сообщили в компании. Такой подход позволяет клиентам экономить, если отправка легкая, но объемная.

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