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28 апреля 2025, 16:25 Читати українською

Новая почта обновила тарифы на международные отправления

Новая почта изменила подход к расчету стоимости доставки посылок за границу, сделав тарифы зависимыми от фактического веса, а не объемного. Об этом пишет пресс-служба компании.

Новая почта изменила подход к расчету стоимости доставки посылок за границу, сделав тарифы зависимыми от фактического веса, а не объемного.

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Новый метод расчета

«Новая почта обновила тарифы на международную доставку: стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объему. К примеру, если планируете послать шляпу, которая весит 250 грамм, то заплатите только за этот вес, а не за размеры», — сообщили в компании. Такой подход позволяет клиентам экономить, если отправка легкая, но объемная.

Градация для мелких грузов

Компания также ввела более детальную градацию тарифов для небольших отправлений. «Кроме этого, как отмечается, компания ввела градацию тарифов для мелких грузов не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу — разная цена за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т. д.», — говорится в сообщении. Это обеспечивает более точный расчет стоимости для легких посылок.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
28 апреля 2025, 17:14
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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