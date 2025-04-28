Новая почта изменила подход к расчету стоимости доставки посылок за границу, сделав тарифы зависимыми от фактического веса, а не объемного. Об этом пишет пресс-служба компании.
Новая почта обновила тарифы на международные отправления
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Новый метод расчета
«Новая почта обновила тарифы на международную доставку: стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объему. К примеру, если планируете послать шляпу, которая весит 250 грамм, то заплатите только за этот вес, а не за размеры», — сообщили в компании. Такой подход позволяет клиентам экономить, если отправка легкая, но объемная.
Градация для мелких грузов
Компания также ввела более детальную градацию тарифов для небольших отправлений. «Кроме этого, как отмечается, компания ввела градацию тарифов для мелких грузов не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу — разная цена за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг
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