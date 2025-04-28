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28 апреля 2025, 15:14 Читати українською

Крупный бизнес Украины поднял зарплаты на 23% в 2024 году

В 2024 году компании крупного бизнеса в Украине в среднем увеличили заработную плату своих работников на 23%, сообщил директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов во время Форума «НадЛюди».

В 2024 году компании крупного бизнеса в Украине в среднем увеличили заработную плату своих работников на 23%, сообщил директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов во время Форума «НадЛюди».► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиМасштаб исследованияИсследование охватило отчетность почти 2000 компаний с годовой выручкой более 1 миллиарда гривен, которые вместе трудоустраивают 1,6 миллиона человек.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштаб исследования

Исследование охватило отчетность почти 2000 компаний с годовой выручкой более 1 миллиарда гривен, которые вместе трудоустраивают 1,6 миллиона человек. «В рамках этого исследования была проанализирована отчетность всех компаний с выручкой более 1 млрд грн в 2024 году», — отметил Блинов. Рост зарплат в крупном бизнесе совпадает с данными Государственной службы статистики, зафиксировавшей аналогичный прирост на 23% по всей стране.

Разница в абсолютных показателях

Средняя зарплата в крупном бизнесе составила 29 153 гривны (после вычета налогов и военного сбора), что на 36% выше общенационального показателя Госстата — 21 473 гривны. В то же время, 150 компаний, участвовавших в Рейтинге работодателей 2025 года, повысили зарплаты медленнее — на 19%. Топ-50 компаний рейтинга показали еще более низкий прирост — 16%.

Конкуренция за работников

«Комментируя эти результаты, директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов предположил, что в условиях борьбы компаний за ограниченные трудовые ресурсы бизнесы с лучшими нематериальными предложениями могут меньше поднять уровень оплаты труда, чем их конкуренты», — говорится в сообщении. Компании с сильными нематериальными преимуществами, например корпоративная культура или условия труда, могут позволить себе меньшие повышения зарплат.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+24
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
28 апреля 2025, 15:19
#
Нью-Васюкі!
+
+24
Я_ __
Я_ __
28 апреля 2025, 15:50
#
Слава Найпотужнішому диктатору сучасності!
+
0
TAN72
TAN72
28 апреля 2025, 16:43
#
Интересно 🤔
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
28 апреля 2025, 17:29
#
Нічого дивного. Малий і середній бізнес банкрутує, а великі компанії ростуть. Капіталізм, доскакались.
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