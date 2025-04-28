Крупный бизнес Украины поднял зарплаты на 23% в 2024 году

В 2024 году компании крупного бизнеса в Украине в среднем увеличили заработную плату своих работников на 23%, сообщил директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов во время Форума «НадЛюди».

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Масштаб исследования

Исследование охватило отчетность почти 2000 компаний с годовой выручкой более 1 миллиарда гривен, которые вместе трудоустраивают 1,6 миллиона человек. «В рамках этого исследования была проанализирована отчетность всех компаний с выручкой более 1 млрд грн в 2024 году», — отметил Блинов. Рост зарплат в крупном бизнесе совпадает с данными Государственной службы статистики, зафиксировавшей аналогичный прирост на 23% по всей стране.

Разница в абсолютных показателях

Средняя зарплата в крупном бизнесе составила 29 153 гривны (после вычета налогов и военного сбора), что на 36% выше общенационального показателя Госстата — 21 473 гривны. В то же время, 150 компаний, участвовавших в Рейтинге работодателей 2025 года, повысили зарплаты медленнее — на 19%. Топ-50 компаний рейтинга показали еще более низкий прирост — 16%.

Конкуренция за работников

«Комментируя эти результаты, директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов предположил, что в условиях борьбы компаний за ограниченные трудовые ресурсы бизнесы с лучшими нематериальными предложениями могут меньше поднять уровень оплаты труда, чем их конкуренты», — говорится в сообщении. Компании с сильными нематериальными преимуществами, например корпоративная культура или условия труда, могут позволить себе меньшие повышения зарплат.