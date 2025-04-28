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28 апреля 2025, 14:27 Читати українською

МХП Косюка стал мажоритарным владельцем испанского Grupo Uvesa

Украинский агрохолдинг МХП возглавляемый Юрием Косюком приобрел 91,77% акций Grupo Uvesa, одного из ведущих производителей мяса птицы в Испании. Об этом пишет пресс-служба МХП.

Украинский агрохолдинг МХП возглавляемый Юрием Косюком приобрел 91,77% акций Grupo Uvesa, одного из ведущих производителей мяса птицы в Испании.

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Завершение сделки

20 марта 2025 года МХП подписал договор купли-продажи акций (SPA) с акционерами, владевшими 41% уставного капитала Uvesa. Впоследствии компания заключила дополнительные соглашения с другими акционерами, что позволило увеличить долю до 91,77%. «После подписания SPA 20 марта 2025 года с акционерами, представляющими 41% уставного капитала UVESA, МХП заключила дополнительные соглашения о присоединении с другими акционерами, что позволило приобрести МХП 91,77% уставного капитала UVESA», — сообщила пресс-служба компании.

Условия транзакции

Условия сделки остаются неизменными: фиксированная цена составляет 225 евро за акцию с возможностью дополнительной выплаты до 21,43 евро за акцию за выполнение определенных условий после закрытия. Расчет будет произведен наличными при завершении соглашения, а обязательства обеспечены банковской гарантией по первому требованию. Для окончательного завершения транзакции требуются разрешения на концентрацию и одобрение Еврокомиссии по иностранным субсидиям.

Стратегическое значение

Приобретение Uvesa, контролирующее около 15% испанского рынка мяса птицы и имеющее современные производственные мощности, является частью стратегии МХП по расширению на европейском рынке. «Заключение соглашения создаст важную синергию на международном рынке», — отметили в Uvesa, комментируя предложение МХП еще в декабре 2024 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
28 апреля 2025, 14:30
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Це той який колись тупотів ножками і кричав що не треба нам ніяких угод про асоціацію з ЄС
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