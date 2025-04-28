Мировые военные расходы в 2024 году выросли на 9,4% — SIPRI

Мировые военные расходы в 2024 году выросли на 9,4% и достигли $2,7 трлн — самый высокий годовой прирост после Холодной войны. Лидерами по расходам стали США, Китай, россия, Германия и Индия, которые вместе составили 60% глобальных расходов. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института по исследованию проблем мира (SIPRI), пишет Forbes.

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Как изменились оборонные бюджеты

Глобальные оборонные бюджеты росли 10-й год подряд, достигнув 2,5% мирового ВВП. Более 100 стран увеличили расходы на оборону, что по оценкам SIPRI может ограничивать средства для экономического и социального развития.

Европа

Оборонные расходы в Европе (включая россию) выросли на 17% до $693 млрд. Все страны, кроме Мальты, увеличили бюджеты. Германия подняла расходы на 28% до $88,5 млрд, россия — на 38% до $149 млрд (7,1% ВВП), Украина — на 2,9% до $64,7 млрд (34% ВВП, самый высокий показатель в мире).

НАТО

Расходы 32 стран НАТО составили $1,5 трлн (55% мировых). США потратили $997 млрд (66% расходов НАТО), европейские члены — $454 млрд. 18 стран достигли уровня 2% ВВП. Швеция как новый член НАТО увеличила бюджет на 34% до $12 млрд.

Ближний Восток

Расходы выросли на 15% до $243 млрд. Израиль повысил расходы на 65% до $46,5 млрд (8,8% ВВП) из-за войн в Газе и Ливане. Ливан увеличил расходы на 58% до $635 млн, тогда как Иран сократил на 10% до $7,9 млрд из-за санкций.

Азия и Африка

Китай увеличил расходы на 7% до $314 млрд, обеспечив половину расходов Азии и Океании. Япония нарастила бюджет на 21% до $55,3 млрд, Индия — на 1,6% до $86,1 млрд, Тайвань — на 1,8% до $16,5 млрд. В Африке расходы выросли на 3% до $52,1 млрд.

Напомним

Согласно отчету SIPRI, в 2023 году глобальные военные расходы достигли $2,4 трлн, выросли на 6,8% по сравнению с 2022 годом — это самый быстрый рост с 2009 года.