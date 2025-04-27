30 апреля исполняется 100 дней по инаугурации Дональда Трампа. Индекс доллара США упал примерно на 9% в период между 20 января — когда Трамп вернулся в Белый дом — и 25 апреля 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg.
За первые 100 дней президентства Трампа доллар демонстрирует рекордное падение со времен Никсона
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Первые 100 дней пребывания президента США в должности в последние десятилетия отмечались укреплением национальной валюты, со средней доходностью около 0,9% между 1973 годом, когда Ричард Никсон начал свой второй срок, и 2021 годом, когда Джо Байден вступил в должность.
Задуманная как временная мера, так называемый «Никсоновский шок» 1971 года повлекла за собой падение доллара, фактически положив конец Бреттон-Вудской системе фиксированных валютных курсов, установленной после окончания Второй мировой войны.
«Никсоновский шок» был следствием ряда экономических мер, включая замораживание заработной платы и цен, надбавки к импорту и одностороннюю отмену прямой международной конвертируемости доллара США в золото, принятых президентом Соединенных Штатов Ричардом Никсоном 15 августа 1971 года в ответ на растущую инфляцию.
Трамп в начале своего второго президентства ввел новые тарифы и усилил риторику против Китая и других торговых партнеров США. Его тарифная политика привела к тому, что инвесторы начали вкладывать средства в активы за пределами США, ослабляя доллар и поднимая другие валюты вместе с золотом.
Евро, швейцарский франк и иена выросли более чем на 8% каждая против доллара со времени возвращения Трампа в Белый дом.
|Президент
|Год
|Изменение индекса доллара
|Рейган
|1981
|+10,3%
|Клинтон
|1997
|+6,2%
|Буш-младший
|2001
|+4,6%
|Буш-старший
|1989
|+2,7%
|Обама
|2013
|+2,1%
|Байден
|2021
|+0,9%
|Буш-младший
|2005
|+0,7%
|Картер
|1977
|-1,0%
|Рейган
|1985
|-1,2%
|Трамп
|2017
|-1,7%
|Обама
|2009
|-1,9%
|Клинтон
|1993
|-2,2%
|Никсон
|1973
|-8,1%
|Трамп
|2025
|-9,2%
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