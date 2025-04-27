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27 апреля 2025, 14:15 Читати українською

За первые 100 дней президентства Трампа доллар демонстрирует рекордное падение со времен Никсона

30 апреля исполняется 100 дней по инаугурации Дональда Трампа. Индекс доллара США упал примерно на 9% в период между 20 января — когда Трамп вернулся в Белый дом — и 25 апреля 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg.

30 апреля исполняется 100 дней по инаугурации Дональда Трампа.

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Первые 100 дней пребывания президента США в должности в последние десятилетия отмечались укреплением национальной валюты, со средней доходностью около 0,9% между 1973 годом, когда Ричард Никсон начал свой второй срок, и 2021 годом, когда Джо Байден вступил в должность.

Задуманная как временная мера, так называемый «Никсоновский шок» 1971 года повлекла за собой падение доллара, фактически положив конец Бреттон-Вудской системе фиксированных валютных курсов, установленной после окончания Второй мировой войны.

«Никсоновский шок» был следствием ряда экономических мер, включая замораживание заработной платы и цен, надбавки к импорту и одностороннюю отмену прямой международной конвертируемости доллара США в золото, принятых президентом Соединенных Штатов Ричардом Никсоном 15 августа 1971 года в ответ на растущую инфляцию.

Трамп в начале своего второго президентства ввел новые тарифы и усилил риторику против Китая и других торговых партнеров США. Его тарифная политика привела к тому, что инвесторы начали вкладывать средства в активы за пределами США, ослабляя доллар и поднимая другие валюты вместе с золотом.

Евро, швейцарский франк и иена выросли более чем на 8% каждая против доллара со времени возвращения Трампа в Белый дом.

Президент Год Изменение индекса доллара
Рейган 1981 +10,3%
Клинтон 1997 +6,2%
Буш-младший 2001 +4,6%
Буш-старший 1989 +2,7%
Обама 2013 +2,1%
Байден 2021 +0,9%
Буш-младший 2005 +0,7%
Картер 1977 -1,0%
Рейган 1985 -1,2%
Трамп 2017 -1,7%
Обама 2009 -1,9%
Клинтон 1993 -2,2%
Никсон 1973 -8,1%
Трамп 2025 -9,2%

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
27 апреля 2025, 14:25
#
Make America Great Again — Вернём Америке былое величие…
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