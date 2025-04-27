За первые 100 дней президентства Трампа доллар демонстрирует рекордное падение со времен Никсона

30 апреля исполняется 100 дней по инаугурации Дональда Трампа. Индекс доллара США упал примерно на 9% в период между 20 января — когда Трамп вернулся в Белый дом — и 25 апреля 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg.

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Первые 100 дней пребывания президента США в должности в последние десятилетия отмечались укреплением национальной валюты, со средней доходностью около 0,9% между 1973 годом, когда Ричард Никсон начал свой второй срок, и 2021 годом, когда Джо Байден вступил в должность.

Задуманная как временная мера, так называемый «Никсоновский шок» 1971 года повлекла за собой падение доллара, фактически положив конец Бреттон-Вудской системе фиксированных валютных курсов, установленной после окончания Второй мировой войны.

«Никсоновский шок» был следствием ряда экономических мер, включая замораживание заработной платы и цен, надбавки к импорту и одностороннюю отмену прямой международной конвертируемости доллара США в золото, принятых президентом Соединенных Штатов Ричардом Никсоном 15 августа 1971 года в ответ на растущую инфляцию.

Трамп в начале своего второго президентства ввел новые тарифы и усилил риторику против Китая и других торговых партнеров США. Его тарифная политика привела к тому, что инвесторы начали вкладывать средства в активы за пределами США, ослабляя доллар и поднимая другие валюты вместе с золотом.

Евро, швейцарский франк и иена выросли более чем на 8% каждая против доллара со времени возвращения Трампа в Белый дом.

Президент Год Изменение индекса доллара Рейган 1981 +10,3% Клинтон 1997 +6,2% Буш-младший 2001 +4,6% Буш-старший 1989 +2,7% Обама 2013 +2,1% Байден 2021 +0,9% Буш-младший 2005 +0,7% Картер 1977 -1,0% Рейган 1985 -1,2% Трамп 2017 -1,7% Обама 2009 -1,9% Клинтон 1993 -2,2% Никсон 1973 -8,1% Трамп 2025 -9,2%