Федеральная резервная система США (ФРС) объявила об отзыве рекомендаций для банков по операциям с криптоактивами и цифровыми токенами, а также обновила свои требования к такой деятельности, чтобы лучше учитывать новые риски и способствовать развитию инноваций в банковской системе.
ФРС отозвала наставления по ограничению работы банков с криптовалютами
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Регулятор сообщил, что больше не потребует от финансовых учреждений предварительного информирования о планах или проведении операций с криптовалютами.
В дальнейшем действия банков, связанные с цифровыми активами, будут проверяться в рамках стандартного надзорного процесса ФРС.
Кроме того, это решение касается и руководящих принципов по стейблкоинам, которые начали действовать в 2023 году. В начальной версии документа указывалось на потенциальные риски этих активов для финансовой стабильности страны.
Федеральная резервная система (ФРС), Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) и Управление контролера денежного обращения (OCC) также отменили две рекомендации, изданные в 2023 году, предупреждающие мошеннические действия, связанные с цифровыми активами.
В отозванных совместных заявлениях отмечалось, что нечеткая или обманчивая информация, предоставляемая криптокомпаниями, может нанести ущерб как частным, так и институциональным инвесторам.
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