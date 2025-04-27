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27 апреля 2025, 12:19 Читати українською

ФРС отозвала наставления по ограничению работы банков с криптовалютами

Федеральная резервная система США (ФРС) объявила об отзыве рекомендаций для банков по операциям с криптоактивами и цифровыми токенами, а также обновила свои требования к такой деятельности, чтобы лучше учитывать новые риски и способствовать развитию инноваций в банковской системе.

Федеральная резервная система США (ФРС) объявила об отзыве рекомендаций для банков по операциям с криптоактивами и цифровыми токенами, а также обновила свои требования к такой деятельности, чтобы лучше учитывать новые риски и способствовать развитию инноваций в банковской системе.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРегулятор сообщил, что больше не потребует от финансовых учреждений предварительного информирования о планах или проведении операций с криптовалютами.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Регулятор сообщил, что больше не потребует от финансовых учреждений предварительного информирования о планах или проведении операций с криптовалютами.

В дальнейшем действия банков, связанные с цифровыми активами, будут проверяться в рамках стандартного надзорного процесса ФРС.

Кроме того, это решение касается и руководящих принципов по стейблкоинам, которые начали действовать в 2023 году. В начальной версии документа указывалось на потенциальные риски этих активов для финансовой стабильности страны.

Федеральная резервная система (ФРС), Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) и Управление контролера денежного обращения (OCC) также отменили две рекомендации, изданные в 2023 году, предупреждающие мошеннические действия, связанные с цифровыми активами.

В отозванных совместных заявлениях отмечалось, что нечеткая или обманчивая информация, предоставляемая криптокомпаниями, может нанести ущерб как частным, так и институциональным инвесторам.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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