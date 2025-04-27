ЕБРР предоставляет Украине кредит на 270 миллионов евро для закупки газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит НАК «Нафтогаз Украины» кредит в размере 270 млн. евро для формирования стратегических запасов газа, а Норвегия дополнит это финансирование грантом в 140 млн. евро под государственные гарантии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Соответствующее соглашение 25 апреля в Вашингтоне подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

«Это позволит НАК „Нафтогаз Украины“ импортировать значительные объемы природного газа для подготовки к следующему отопительному сезону», — говорится в сообщении.

После начала полномасштабной войны ЕБРР привлек для Украины более 6 млрд. евро в виде кредитов, грантов и гарантий.

«В государственном секторе вместе реализуем 12 проектов, в том числе в области энергетики, логистики, критической инфраструктуры», — отметил глава правительства.

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Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере распределенной генерации, восстановления гидроэнергетики, газодобычи и транспорта, а также поддержку частного сектора, в том числе малого и среднего бизнеса.