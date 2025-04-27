НБУ выпустил памятную монету к годовщине Чернобыльской катастрофы (фото)

Национальный банк ввел в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Лось европейский» в канун 39-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Это пятая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника. Номинал памятной монеты — 5 грн. Она изготовлена из нейзильбера.

Лось европейский (Alces alces) — крупнейший представитель семьи оленевых в Украине. Этот зверь с 2017 года занесен в Красную книгу Украины.

«Фактически он стал символом восстановления природных экосистем Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника и олицетворяет силу природы, которая способна возрождаться даже после тяжелых испытаний», — говорится в сообщении.

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Как выглядит монета

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен лося европейского (элемент украшения — тампопечать), над которым вверху — лосица с малышом.

На аверсе — в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого изображения животных, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аисты черного, лошади Пржевальского, меда.

Автор эскизов монеты — художница Наталья Фандикова. Тираж — 40 тыс. шт. (в том числе 20 тыс. шт. в сувенирной упаковке).

Характеристики

Номинал — 5 грн

Год чеканки — 2025

Диаметр — 35,0 мм

Металл (обозначение) — СuNi15Zn21

Группа — рифленая

Металл — нейзильбер

Серия — Флора и фауна Украины

Категория качества чеканки — специальный анциркулейтед

Где купить

Купить памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Лось европейский» можно будет с 29 апреля 2025 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (их перечень есть на сайте НБУ) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.