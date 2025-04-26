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26 апреля 2025, 15:02 Читати українською

Прогресс в мирном соглашении: Трамп призывает Украину немедленно подписать соглашение о недрах

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия и Украина очень близки к заключению мирного соглашения и должны встретиться на самом высоком уровне. В то же время он раскритиковал Украину за задержку с подписанием соглашения о недрах и призвал как можно быстрее завершить процесс. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, заблокированной для Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия и Украина очень близки к заключению мирного соглашения и должны встретиться на самом высоком уровне.
Фото: AI

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«Украина под руководством Владимира Зеленского еще не подписала финальные документы о сверхважном соглашении о редкоземельных металлах с Соединенными Штатами. Подписание задерживается минимум на три недели. Есть надежда, что документ будет подписан немедленно. Работа над мирным соглашением между россией и Украиной продвигается успешно. Кажется, успех уже на горизонте!» — отметил Трамп.

В другом посту он также отметил, что переговоры и встречи с представителями россии и Украины прошли успешно.

По его словам, страны очень близки к заключению мирного соглашения, и обе стороны теперь должны встретиться на самом высоком уровне, чтобы «завершить дело».

Трамп также подчеркнул, что большинство основных вопросов уже согласовано.

Отметим, что сегодня, 26 апреля, Трамп встретился с Зеленским в базилике Святого Петра в Ватикане, куда президенты приехали на похороны Папы Франциска. Встреча продолжалась около 15 минут. Лидеры государств договорились о еще одной встрече сегодня.

В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский провели продуктивную встречу.

Руководитель О П Андрей Ермак кратко прокомментировал встречу двух президентов. В своем Telegram-канале он опубликовал фото Зеленского и Трампа и написал: «Конструктивно».

Позже Зеленский также прокомментировал встречу с Трампом.

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!» — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Обновлено

Как отметил источник РБК-Украина, продолжение встречи Зеленского и Трампа не состоялось, но главное они обсудили. Трамп после похорон Папы Франциска вернулся в США.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
26 апреля 2025, 15:37
#
Тепер потрібно представити це все, як ПЕРЕМОГУ.
І глядачі марафону навіть не засумніваються.
+
+15
bosyak
bosyak
26 апреля 2025, 15:41
#
Шо саме «представити як перемогу»? Зустріч? Чи може якісь підписані документи? Похорон?
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
26 апреля 2025, 15:56
#
А зачем? Капитулировать потужный может и без помощи США. Одно дело если бы за эту угоду было бы НАТО или возврат территорий, а так смысла в ней ноль. Так что с дедушки Донни добавят всю помощь, которая уже была выделена дедушкой Байденом и тогда окончательно скажут что никаких копалин не будет.
+
0
financialGenius
financialGenius
26 апреля 2025, 16:24
#
Это никакая не угода, а слив Украины как страны и украинцев как нации … если она будет подписана в таком ключе … ни одного хорошего пункта для нас …
+
+15
Vorlock
Vorlock
26 апреля 2025, 17:44
#
Закінчення війни — вже хороший пункт!
а Парагвайський сценарій нікому не потрібен.
таж Фінляндія втратила ~11% території, та майже 430 тис. фінів стали біженцями.
Але — зберегла незалежність.
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