Президент США Дональд Трамп заявил, что россия и Украина очень близки к заключению мирного соглашения и должны встретиться на самом высоком уровне. В то же время он раскритиковал Украину за задержку с подписанием соглашения о недрах и призвал как можно быстрее завершить процесс. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, заблокированной для Украины.
Прогресс в мирном соглашении: Трамп призывает Украину немедленно подписать соглашение о недрах
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«Украина под руководством Владимира Зеленского еще не подписала финальные документы о сверхважном соглашении о редкоземельных металлах с Соединенными Штатами. Подписание задерживается минимум на три недели. Есть надежда, что документ будет подписан немедленно. Работа над мирным соглашением между россией и Украиной продвигается успешно. Кажется, успех уже на горизонте!» — отметил Трамп.
В другом посту он также отметил, что переговоры и встречи с представителями россии и Украины прошли успешно.
По его словам, страны очень близки к заключению мирного соглашения, и обе стороны теперь должны встретиться на самом высоком уровне, чтобы «завершить дело».
Трамп также подчеркнул, что большинство основных вопросов уже согласовано.
Отметим, что сегодня, 26 апреля, Трамп встретился с Зеленским в базилике Святого Петра в Ватикане, куда президенты приехали на похороны Папы Франциска. Встреча продолжалась около 15 минут. Лидеры государств договорились о еще одной встрече сегодня.
В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский провели продуктивную встречу.
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Позже Зеленский также прокомментировал встречу с Трампом.
«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!» — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Обновлено
Как отметил источник РБК-Украина, продолжение встречи Зеленского и Трампа не состоялось, но главное они обсудили. Трамп после похорон Папы Франциска вернулся в США.
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Комментарии - 5
І глядачі марафону навіть не засумніваються.
а Парагвайський сценарій нікому не потрібен.
таж Фінляндія втратила ~11% території, та майже 430 тис. фінів стали біженцями.
Але — зберегла незалежність.