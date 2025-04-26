Всемирный банк предоставит Украине $70 млн для поддержания стабильности работы украинской энергосистемы. Соответствующее соглашение подписали в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмигаль и управляющий директор Всемирного банка Анна Бьерде.
Всемирный банк предоставит Украине $70 миллионов на укрепление энергосистемы
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Шмигаль отметил, что на эти средства Укргидроэнерго приобретет систему хранения энергии.
«Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую устойчивость», — пояснил глава правительства.
Он также выразил благодарность Всемирному банку и всем партнерам за поддержку энергетического сектора Украины, который получил серьезные повреждения в результате российских атак.
Напомним
«Минфин» писал, что всего с начала полномасштабного вторжения Всемирный банк мобилизовал для Украины $51 млрд финансовой помощи. Из них $30,7 млрд — это безвозвратные гранты.
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