Доля работающих украинцев выросла до максимума за время полномасштабного вторжения — НБУ

В Украине в первом квартале 2025 года на фоне высокого спроса на рабочую силу сократилась доля безработных, а уровень занятости вырос до рекордного показателя с начала полномасштабного вторжения. Об этом идет речь в апрельском инфляционном отчете НБУ .

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В первом квартале 2025 года на рынке труда Украины росли как спрос, так и предложение рабочей силы: количество вакансий и резюме увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Предприятия активнее привлекали к работе категории населения, которые ранее были менее представлены на рынке труда, в частности, студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов.

Это частично помогло смягчить проблему нехватки работников, возникшую из-за последствий войны — миграции, мобилизации и усиления диспропорций на рынке труда.

Впрочем, кадровый дефицит оставался значительным. Из-за длительной миграции он и дальше сдерживал деятельность бизнеса и рост производства. В то же время недостаток работников стимулировал повышение зарплат, что поддерживало рост доходов населения и совокупного спроса.

Нацбанк прогнозирует, что из-за дисбаланса между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы, который сохраняется на фоне оживления экономики, заработные платы в частном секторе продолжат расти. Это станет одним из ключевых факторов усиления инфляции в 2025 году.