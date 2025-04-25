Цены на нефть растут на фоне нестабильного рынка

Цены на нефть выросли в течение второй сессии в пятницу, 25 апреля, из-за потенциальной деэскалации торговой войны между США и Китаем. Однако рынок был направлен к недельному падению на фоне опасений по поводу излишка предложения. Об этом сообщает enkorr.

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Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,43, до $66,98 за баррель, к 07:33 по киевскому времени, продемонстрировав недельное падение на 1,4%.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $0,42 до $63,21 за баррель, но должна была снизиться на 2,3% за неделю.

«Сегодня цены на нефть немного выросли, поскольку рынок реагирует на признаки ослабления напряженности вокруг пошлин Трампа и потенциальное изменение политики ФРС, способствуя более широкому восстановлению рынка», — сказал старший аналитик LSEG Ан Фам.

Однако, по его словам, еженедельно цены снижаются, поскольку сохраняются опасения по поводу излишка предложения со стороны ОПЕК+, тогда как перспективы спроса остаются неопределенными на фоне длительной торговой напряженности. Укрепление доллара США также усилило давление на цены сырой нефти.