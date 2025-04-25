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25 апреля 2025, 9:35 Читати українською

Потребности Украины во внешнем финансировании на 2025 год обеспечены — министр финансов

Потребности Украины во внешнем финансировании на этот год обеспечены. Украина должна быть финансово подготовлена к любым сценариям в следующем году. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече финансового блока стран «Большой семерки» (G7) в Вашингтоне в рамках Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка, сообщает пресс-служба Минфина.

Потребности Украины во внешнем финансировании на этот год обеспечены.
Фото: pixabay.com

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Он отметил, что в 2025 году бюджетная поддержка от ключевых партнеров составляет $16,8 млрд.

«В любых условиях, в 2026 году, международная поддержка остается критически важной для сохранения финансовой стабильности, восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций», — сказал Марченко.

Министр финансов отметил реализацию механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) в размере $50 млрд. Это средства, которые будут погашаться и будут обслуживаться за счет доходов от замороженных активов россии.

Украина уже заключила соглашения со странами G7 и Еврокомиссией. Средства поступают в государственный бюджет стабильно и предсказуемо.

Следующим шагом должна стать полная конфискация суверенных активов страны-агрессора. И как подчеркнул Марченко, это можно сделать при условии политического решения стран G7.

Как сообщалось, потребность во внешнем финансировании Украины в 2025 году остается значительной — $39,3 млрд.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
eljaaff
eljaaff
25 апреля 2025, 10:50
#
А что с первыми выплатами % по кредиту в мае? На реструктуризацию- кредиторы на сколько известно не согласились и + есть бюджетный голод уже двухмесячная просрочка по выплатам воякам и безвести пропавшим- Зин чё делать будем?
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