Промышленная инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 51,9% — Госстат

В марте 2025 года индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 0,7%, а в годовом исчислении — на 51,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным Госстата, в марте индекс цен производителей промышленной продукции, отражающий изменение оптовых отпускных цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления, вырос на 0,7% по сравнению с 1,1% в феврале.

В годовом исчислении промышленная инфляция ускорилась до 51,9% — против 37% в феврале 2025 года до февраля 2024 года.

Основной причиной замедления роста цен в марте стало удешевление продукции добывающей промышленности: на 0,4% по сравнению с февралем, в том числе нефть и газ — на 1,3%, а фармацевтической продукции — на 5,7%.

В то же время, в годовом измерении цены на энергоносители (электроэнергию, газ, пар и кондиционированный воздух) выросли на 206,4%, что существенно повлияло на общий годовой индекс промышленной инфляции.

Напомним

По данным Госстата, инфляция в Украине в марте 2025 года выросла до 1,5%, в годовом исчислении цены ускорились до 14,6%.