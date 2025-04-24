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24 апреля 2025, 14:20 Читати українською

Суверенный фонд Норвегии в первом квартале получил убыток

Государственный пенсионный фонд Норвегии, самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам первого квартала получил убыток. Об этом говорится в отчетности.

Государственный пенсионный фонд Норвегии, самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам первого квартала получил убыток.
Фото: depositphotos

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Потери Фонда

В январе-марте его потери от инвестиций составили 0,6%, или 415 млрд крон ($39,7 млрд), в том числе из-за укрепления курса нацвалюты.

Фонд потерял на инвестициях в акции 1,6%. При этом он получил доход от вложений в инструменты с фиксированной доходностью в размере 1,6%, в недвижимость — 2,4%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — 1,2%.

Повышение кроны относительно ряда основных мировых валют уменьшило стоимость фонда на 879 млрд крон. При этом приток средств в фонд составил 78 млрд крон.

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«На квартальные результаты повлияли значительные рыночные колебания. Наши инвестиции в акции имели отрицательную доходность, в основном из-за технологического сектора», — заявил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Стоимость фонда на 31 марта составляла 18,526 трлн крон. На вложения в акции приходилось 70% инвестпортфеля (12,96 трлн крон), в облигации — 27,7% (5,13 трлн крон), в недвижимость — 1,9% (358 млрд крон), в ВИЭ — 0,4% (80 млрд крон).

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями почти 8,66 тыс. компаний из 63 стран. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (холдинговая компания Google) и Amazon.com.

В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (почти 1,8 трлн крон), а также в меньшей степени Японии и Германии.

Напомним

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями примерно 8,76 тыс. компаний из 66 стран.

Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (холдинговая компания Google) и Amazon.com. В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (более 1,5 трлн крон), а также в меньшей степени Японии, Германии и Великобритании.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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