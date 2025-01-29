Прибыль суверенного фонда Норвегии достигла рекордных $222 миллиарда

Норвежский суверенный фонд благосостояния (Norges Bank Investment Management) — крупнейший в своем роде в мире — сообщил о прибыли за 2024 год в размере 2,5 трлн крон ($222,4 млрд), чему способствовал рост технологий. Об этом сообщает CNBC.

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Детали

Доходность его инвестиций за год составила 13%, что на 45 базисных пунктов ниже, чем доходность базового индекса фонда.

Напомним

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями примерно 8,76 тыс. компаний из 66 стран.

Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (холдинговая компания Google) и Amazon.com. В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (более 1,5 трлн крон), а также в меньшей степени Японии, Германии и Великобритании.