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29 января 2025, 13:27 Читати українською

Прибыль суверенного фонда Норвегии достигла рекордных $222 миллиарда

Норвежский суверенный фонд благосостояния (Norges Bank Investment Management) — крупнейший в своем роде в мире — сообщил о прибыли за 2024 год в размере 2,5 трлн крон ($222,4 млрд), чему способствовал рост технологий. Об этом сообщает CNBC.

Норвежский суверенный фонд благосостояния (Norges Bank Investment Management) — крупнейший в своем роде в мире — сообщил о прибыли за 2024 год в размере 2,5 трлн крон ($222,4 млрд), чему способствовал рост технологий.
Фото: depositphotos

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Детали

Доходность его инвестиций за год составила 13%, что на 45 базисных пунктов ниже, чем доходность базового индекса фонда.

Напомним

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

В настоящее время фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями примерно 8,76 тыс. компаний из 66 стран.

Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (холдинговая компания Google) и Amazon.com. В портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США (более 1,5 трлн крон), а также в меньшей степени Японии, Германии и Великобритании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
29 января 2025, 13:34
#
«Найбільшу частку в портфелі акцій займають папери Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (холдингова компанія Google) і Amazon.com. Німеччини та Великобританії.»

Напевно ви хотіли зазначити про облігації «Німеччини та Великобританії»

бо зараз наче мова про якісь акції «амазон з Німеччини та Великобританії», краще розділити акції таких то компаній та облігації «Німеччини та Великобританії»
+
+15
vbhjckfd
vbhjckfd
29 января 2025, 13:56
#
А структура їх портфелю публічна? І як часто вони її публікують? Можна для приватних інвестицій її відтворити якщо публічна і час оновлення адекватний. Навряд чи ваша особиста стратегія буде кращою ніж їхня.
+
0
Ramo
Ramo
29 января 2025, 14:37
#
Чудовий приклад, коли великі гроші в управлінні розумних менеджерів. А могли б, як  *** , на війну з сусідами просрати суверенний фонд і пишатися «величием».
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