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24 апреля 2025, 13:37 Читати українською

В первом квартале рынок новых легковых автомобилей в ЕС упал почти на 2%

Спрос на новые авто в ЕС в первом квартале 2025 года уменьшился на 1,9% по отношению к аналогичному периоду 2024 года, сообщает Укравтопром.

Спрос на новые авто в ЕС в первом квартале 2025 года уменьшился на 1,9% по отношению к аналогичному периоду 2024 года, сообщает Укравтопром.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахАвторынок ЕСС января по март на рынках Евросоюза было реализовано 2 715 009 новых авто.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Авторынок ЕС

С января по март на рынках Евросоюза было реализовано 2 715 009 новых авто.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

  • Гибриды (HEV и PHEV) — 1171156 (+17%);
  • Бензиновые авто -779817 ед. (-21%);
  • Электромобили (BEV) — 412997 ед. (+24%);
  • Дизельные — 258728 (-27%);
  • Остальные — 92311 (-3%).

Авто-лидеры

  • Среди автопроизводителей, чаще всего в ЕС, регистрировались автомобили Volkswagen Group — 724045 ед. (+4,8%).
  • На втором месте продукция Stellantis — 450 814 авто (-14%).
  • Третий результат у Renault Group — 312983 ед. (+9,5%).

Также в пятерку лидеров попали Toyota Group (242166 ед.) и Hyundai Group (200909 ед.).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
24 апреля 2025, 14:46
#
Там не переймаються:))
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