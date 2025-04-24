Спрос на новые авто в ЕС в первом квартале 2025 года уменьшился на 1,9% по отношению к аналогичному периоду 2024 года, сообщает Укравтопром.
В первом квартале рынок новых легковых автомобилей в ЕС упал почти на 2%
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Авторынок ЕС
С января по март на рынках Евросоюза было реализовано 2 715 009 новых авто.
Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:
- Гибриды (HEV и PHEV) — 1171156 (+17%);
- Бензиновые авто -779817 ед. (-21%);
- Электромобили (BEV) — 412997 ед. (+24%);
- Дизельные — 258728 (-27%);
- Остальные — 92311 (-3%).
Авто-лидеры
- Среди автопроизводителей, чаще всего в ЕС, регистрировались автомобили Volkswagen Group — 724045 ед. (+4,8%).
- На втором месте продукция Stellantis — 450 814 авто (-14%).
- Третий результат у Renault Group — 312983 ед. (+9,5%).
Также в пятерку лидеров попали Toyota Group (242166 ед.) и Hyundai Group (200909 ед.).
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Источник: Минфин
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