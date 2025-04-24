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24 апреля 2025, 11:38 Читати українською

Спотовые биткоины-ETF фиксируют приток капитала, Трамп проведет ужин для владельцев TRUMP: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.

Спотовые биткоин-ETF зафиксировали приток капитала четвертый день подряд

23 апреля 2025 года в споте биткоин-ETF поступило $916,91 млн. За последние четыре дня в секторе наблюдается положительная динамика, за этот период в продукты на базе первой криптовалюты поступило более $2,34 млрд. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

Приток средств получили пять биткоин-фондов, а именно:

  • IBIT — $643,16 млн;
  • ARKB — $267,10 млн;
  • FBTC — $124,37 млн;
  • BTC — $29,84 млн;
  • HODL — $5,28 млн.

Продукт BITB от компании Bitwise зафиксировал отток более чем на $15 млн, в остальной ETF активность не проявили.

В секторе Ethereum -ETF возобновилась негативная тенденция. Фонды зафиксировали отток в сумме $23,88 млн.

Tether выпустила 2 млрд USDT в сети TRON за два дня

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — авторизовала к выпуску 2 млрд монет в сети TRON.

21 апреля 2025 года в Whale Alert сообщили, что фирма пополнила резервы на 1 млрд USDT. Через день компания выпустила еще 1 млрд стейблкоинов. Таким образом, за два дня резервы Tether выросли на 2 млрд. USDT.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино сообщил в X (ранее Twitter), что объем стейблкоинов на базе TRON и Ethereum пока авторизован, но еще не выпущен. По его словам, эти средства предназначены для предстоящей эмиссии или свопов между блокчейнами.

К моменту написания капитализация USDT превышает $145 млрд. По данным DeFiLlama, доминирование USDT на рынке составляет 61,75%.

Читайте также: Компания Трампа Trump Media запустит крипто-ETF

SEC обвинила главу PGI Global в криптоафере на $198 миллионов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против главы криптовалютной компании PGI Global Рамиля Палафокса. Регулятор утверждает, что обвиняемый организовал мошенническую схему, собрав $198 млн под видом инвестиций в торговлю на основе ИИ.

Эти средства якобы перераспределялись между участниками по принципу Понци, а часть использовалась на личные нужды.

«Палафокс заманивал инвесторов обещаниями гарантированной прибыли от сложной торговли криптовалютными активами и иностранной валютой, но вместо торговли он покупал себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов средств инвесторов», — говорится в заявлении SEC.

Комиссия заявляет, что компания предлагала незарегистрированные ценные бумаги под видом членских пакетов, обещавших до 200% прибыли. При этом PGI Global, зарегистрированная в Великобритании, не имела реальной торговой платформы и не вела фактическую деятельность от имени клиентов.

Согласно жалобе, более принадлежащих клиентам $57 млн были выведены Палафоксом и его окружением. Деньги уходили на покупку недвижимости, предметов роскоши и спорткаров. Компания приостановила работу после вмешательства британского суда и блокировки сайта в США.

Фальсификация данных, манипуляции с отчетностью и симуляция активности стали частью схемы, удерживавшей инвесторов в неведении, отмечено в заявлении ведомства. Среди соответчиков — родственники Палафокса, на которых были оформлены активы. SEC требует конфискации имущества и пожизненного запрета на участие в подобных проектах.

Это дело стало первым рассмотрением под руководством нового председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пола Аткинса. 21 апреля 2025 года он официально вступил в должность.

Трамп проведет ужин для владельцев TRUMP

Президент США Дональд Трамп проведет ужин для 220 крупнейших владельцев токена OFFICIAL TRUMP (TRUMP). Актив отреагировал на новость ростом.

«Присоединяйтесь к президенту Дональду Трампу на ужине в частном клубе в Вашингтоне», — говорится на официальном сайте проекта.

Согласно анонсу, мероприятие состоится 22 мая 2025 года в гольф-клубе Trump National Golf Club.

Кроме того, для 25 крупнейших владельцев TRUMP предусмотрена эксклюзивная встреча непосредственно с президентом и VIP-тур Белым домом на следующий день.

В комментарии The Wall Street Journal один из чиновников подтвердил, что мероприятие находится в календаре Трампа и он планирует присутствовать на нем.

Токен отреагировал ростом. В момент его цена подскочила до $14,7, после чего откатилась назад. К моменту написания новости она составляет 11,9. За сутки актив вырос на 28%.

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Источник: Минфин
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