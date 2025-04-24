Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году увеличилась на 21% и почти достигла $656 млрд, по окончательным расчетам Gartner.
Выручка мировых чипмейкеров выросла на 21% в 2024 году
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Кто лидирует
Американская Nvidia Corp. заняла первое место в мире среди чипмейкеров в 2024 году, впервые обогнав южнокорейскую Samsung Electronics и американскую Intel Corp.
«Изменение позиции в топ-10 обусловлено большим спросом на создание ИИ-инфраструктуры и ростом продаж чипов памяти на 73,4%, — полагает вице-президент по аналитике Gartner Гаурав Гупта. — Nvidia переместилась на первое место из-за заметного увеличения спроса на ее дискретные графические процессоры (GPU), которые служили основным выбором для работы с ИИ в центрах обработки данных».
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