Выручка мировых чипмейкеров выросла на 21% в 2024 году

Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году увеличилась на 21% и почти достигла $656 млрд, по окончательным расчетам Gartner.

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Кто лидирует

Американская Nvidia Corp. заняла первое место в мире среди чипмейкеров в 2024 году, впервые обогнав южнокорейскую Samsung Electronics и американскую Intel Corp.

«Изменение позиции в топ-10 обусловлено большим спросом на создание ИИ-инфраструктуры и ростом продаж чипов памяти на 73,4%, — полагает вице-президент по аналитике Gartner Гаурав Гупта. — Nvidia переместилась на первое место из-за заметного увеличения спроса на ее дискретные графические процессоры (GPU), которые служили основным выбором для работы с ИИ в центрах обработки данных».

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