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24 апреля 2025, 8:33 Читати українською

НБУ обнародовал Белую книгу по управлению ESG рисками в финансовом секторе

Нацбанк обнародовал для обсуждения проект Белой книги по управлению экологическими, социальными и управленческими рисками (Environmental, Social, Governance — ESG) в финансовом секторе.

Нацбанк обнародовал для обсуждения проект Белой книги по управлению экологическими, социальными и управленческими рисками (Environmental, Social, Governance — ESG) в финансовом секторе.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноБелая книга в соответствии с концепцией обновления Политики развития устойчивого финансирования определяет видение будущего состояния управления ESG рисками финансового сектора, что будет способствовать устойчивому развитию и уменьшать влияние этих рисков на финансовый рынок и экономику в целом для поддержания финансовой стабильности.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Белая книга в соответствии с концепцией обновления Политики развития устойчивого финансирования определяет видение будущего состояния управления ESG рисками финансового сектора, что будет способствовать устойчивому развитию и уменьшать влияние этих рисков на финансовый рынок и экономику в целом для поддержания финансовой стабильности.

ESG риски в контексте Белой книги — это риски любого негативного финансового или репутационного влияния через текущее или потенциальное влияние ESG факторов на финансовое учреждение, его контрагентов или инвестиции и кредиты.

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Что определяет Белая книга

  • предпосылки для управления ESG рисками в финансовом секторе Украины, в частности, уровень соответствующих рисков, состояние регулирования в этой сфере и мандат Национального банка;
  • вектор развития регулирования, в том числе перспективные требования к продуктам и видам деятельности, построению системы корпоративного управления и управления рисками, раскрытию информации;
  • перспективное видение управления ESG рисками непосредственно в финансовом секторе Украины, включающее в себя имплементацию управления этими рисками в систему корпоративного управления и внутреннего контроля, надлежащую оценку, внедрение оптимальных процессов сбора и обработки информации клиентов, раскрытие информации и т. д.

«В перспективе оценка состояния управления ESG рисками станет неотъемлемым элементом деятельности финансовых учреждений, — прокомментировала первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова. — В диалоге с рынком, другими государственными учреждениями и нашими международными партнерами, в частности ЕЦБ и другими институтами ЕС, мы найдем оптимальный путь имплементации европейских стандартов».

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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