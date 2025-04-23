Цены на морковь в Украине за год выросли в 4,5 раза

Морковь в Украине поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает EastFruit.

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В настоящее время морковь продается в диапазоне 30−40 грн/кг ($0,73−0,97/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой недели.

Рост цен эксперты объясняют сезонным истощением запасов качественной продукции в хозяйствах. По информации участников рынка, оптовые компании все чаще испытывают трудности с приобретением необходимых объемов моркови высокого качества.