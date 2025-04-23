Темпы падения цен на АЗС замедлились из-за роста курса евро

На прошлой неделе, с 14 по 22 апреля, цены на бензин и дизельное топливо в украинских сетях АЗС продолжали снижаться. Ожидать снижения цен на топливо можно было бы и дальше, ведь снижение цен на нефть создавало такие возможности. Однако разворот нефтяных котировок и рост курса евро уменьшает такую вероятность. Об этом сообщает enkorr.

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К концу минувшей недели цены на бензин и дизель в Европе снизились в среднем на $30 за тонну (более 1 грн/л).

В то же время курс гривны с 14 по 22 апреля потерял по отношению к доллару 0,25 грн/$, евро — около 1 грн/€. Только из-за акциза, установленного в евро, себестоимость бензина выросла на 0,50 грн/л, дизеля — на 0,40 грн/л, LPG — на 0,32 грн/л.

Чемпионами недели стали полтавские сети BVS и Автотранс: бензин и дизель подешевели на 2 грн/л и 1 грн/л соответственно (до 53,99 грн/л каждый), газ — на 1,50 грн/л (34,49 грн/л).

Во вторник, 22 апреля, снизилась стоимость бензина и дизеля на 2 и 3 грн/л (51,99 и 50,99 грн/л), газа — на 1,50 грн/л (33,99 грн/л) у VostokGaz.

На 1 грн/л снизилась вся линейка горючего в сетях SOCAR и Neftek. Только бензин и дизель в Mango, «Кворум-Нефти». Только бензин — в «Авантаже 7» (до минимальных 48,95 грн/л). Это позволило более чем на 1 грн/л оторваться от ближайших конкурентов — сетей Маркет и Фактор, которые предлагали за 50 грн/л.

У остальных операторов горючее потеряло в среднем 10−90 коп./л.

Отрыв между премиальными и дискаунтерами на бензине вырос почти на 60 коп./л, до 7,40 грн/л, на дизеле и газе, напротив, сократился на 37 коп./л и 7 коп./л, до 8 грн/л и чуть более 3,20 грн/л соответственно.

В общей сложности за неделю спрэд между оптом и розницей уменьшился, но остается достаточно большим: на бензине — 9,30 грн/л (-30 коп./л), на дизеле — 10,56 грн/л (-37 коп./л), на газе — 5,70 грн/л (без изменений).

Изменение розничных цен на топливо на АЗК с 14 по 22 апреля 2025 г., грн/л: