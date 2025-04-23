Банки ожидают притока средств клиентов и планируют повышать ставки по депозитам — опрос НБУ

Банки сообщили о незначительном оттоке средств корпораций в I квартале и в то же время о росте вложений населения. Во ІІ квартале ожидается приток средств от клиентов и дальнейший рост стоимости обязательств. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании .

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Что ждут банки

Во II квартале финучреждения ожидают роста объема средств клиентов преимущественно за счет средств физических лиц.

По данным опроса, банки с долей 42% активов системы ожидали привлечь оптовое фондирование в следующие 12 месяцев, в частности, рассчитывали на поступление финансирования для проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций.

Подавляющее большинство банков сообщило о росте стоимости средств клиентов в I квартале, больше всего — бизнеса. Стоимость оптовых средств не изменилась. Почти все банки ожидают повышения стоимости депозитов корпораций и домохозяйств во ІІ квартале.

Доля фондирования в иностранной валюте не изменилась, в то же время значительная часть банков (с долей 41% активов системы) ожидают ее снижения.

Текущий опрос зафиксировал сокращение срочности фондирования, однако около половины респондентов по активам ожидает роста срочности в следующие 12 месяцев.

Подавляющее большинство банков отметило рост общего объема капитала за последние 12 месяцев, и большинство ожидает сохранения этой тенденции в следующем году.

Респонденты в очередной раз назвали прибыльность ключевым фактором увеличения объема капитала в ближайшем будущем. В то же время, ряд банков (с общей долей около 12% активов системы) сообщили о намерениях акционеров увеличить объемы капитала в следующие 12 месяцев.

Банки сообщили о росте стоимости капитала в течение последнего года, большинство из них ожидают роста стоимости капитала в будущем.