BYD перезапускает европейскую экспансию с новым подходом

Китайский гигант электромобилей BYD корректирует свою стратегию в Европе после ряда стратегических просчетов, направляя усилия на расширение присутствия на рынке. Об этом пишет Reuters.

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Устранение ошибок

Среди главных проблем BYD в Европе было недостаточное количество дилерских соглашений, нехватка менеджеров с пониманием местных рынков и ограниченное предложение гибридных моделей. Компания оперативно отреагировала значительно расширив дилерскую сеть и предложив конкурентные зарплаты для привлечения топ-менеджеров из европейских автопроизводителей.

Гибриды как ключ к успеху

В декабре 2024 года BYD объявил, что гибридные автомобили с возможностью подзарядки станут основой европейской стратегии. Это решение поддержал Альфредо Альтавилла, специальный советник BYD по Европе, убедивший главу компании Ван Чуаньфу, что полностью электрические модели все еще сталкиваются с трудностями на многих европейских рынках.

Стратегический просмотр

Перезагрузка европейских операций BYD свидетельствует о стремлении компании адаптироваться к региональным особенностям. Усиление дилерской сети и упор на гибридные технологии призваны укрепить позиции компании в условиях жесткой конкуренции и торговых барьеров.