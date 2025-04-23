Несмотря на рост доходов, алкогольная отрасль уплатила меньше налогов в бюджет

В марте 2025 года эффективность уплаты НДС производителями ликероводочных изделий снизилась до 4,5% по сравнению с 6,3% в марте предыдущего года. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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По его словам, розничная торговля ликероводочной отрасли в марте показала прирост выручки по данным РРО/ПРРО до 12,99 млрд грн. При этом средняя сумма выручки на одну лицензию уменьшилась на 2% по сравнению с мартом 2024 года и составила 124 тыс. грн.

«Уменьшение связано со стремительным ростом количества выданных лицензий в 2025 году — количество действующих лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками с начала года увеличилось на 20 125 единиц по сравнению с декабрем 2024 года и составляет — 104 677 единиц», — отметил Гетманцев.

Как результат, в марте 2025 года уплачено акцизный налог с произведенных в Украине изделий 685,5 млн грн. Это на 3,2 млн. грн. или 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Советую ГНС срочно обратить внимание на отработку отрасли», — подчеркнул Гетманцев.