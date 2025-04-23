С 1 мая цены на билеты Invest Talk Summit вырастут: успейте купить выгодно!

Invest Talk Summit — главная инвестиционная конференция этой весной — уже близко. Поэтому желающим посетить конференцию стоит поторопиться с покупкой билетов — с 1 мая стоимость вырастет как для оффлайн, так и для онлайн-участия.

Для всех, кто желает посетить саммит, будут действовать специальные скидки в случае приобретения одновременно больше одного билета. Если приобрести два — скидка -10%, если три — скидка -15%, если четыре и более — скидка — 20%. Это хорошая возможность прийти на инвестиционную конференцию не в одиночку, а с коллегами, партнерами или друзьями.

Участники боевых действий могут посетить конференцию бесплатно (при предварительной регистрации).

Почему стоит идти на Invest Talk Summit 2025 года?

Это самая актуальная конференция для инвесторов, финансистов, предпринимателей и всех, кто хочет понимать, как сохранить и приумножить капитал в турбулентное время. В этом году мы будем говорить о:

Куда перемещается глобальный капитал?

Прогнозы для украинской экономики: курс, инфляция, ВВП

Защитные активы: золото, земля, недвижимость, валюты — что выбрать?

Инвестстратегии для медвежьего рынка

Хеджирование рисков: фьючерсы и опционы для частных инвесторов

Топ-5 ETF-фондов для любого кризиса

Потенциал украинского рынка: ОВГЗ и альтернатив

Криптоактивы: рациональный подход к волатильным инструментам

Генеральный партнер мероприятия — инвестиционная группа ICU

ICU — независимая инвестиционная группа, которая уже 15 лет является крупнейшим брокером в Украина по торговле государственными облигациями. Компания также является лидером рынка управления активами и пенсионными накоплениями, активно инвестирует в венчурные и финтех-проекты. ICU предоставляет полный спектр финансовых услуг — от брокерских и депозитарных для управления активами и частным капиталом.