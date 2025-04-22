Министерство финансов 22 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9 млрд грн, что на 4,77 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 4,23 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 9 миллиардов от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 2,93 млрд грн под 16,35% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,34%);
- 1,07 млрд грн под 17,10% с погашением 13 января 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,09%);
- 5,02 млрд грн под 17,80% с погашением 12 апреля 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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