Минфин привлек 9 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 22 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9 млрд грн, что на 4,77 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 4,23 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,93 млрд грн под 16,35% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,34%);

1,07 млрд грн под 17,10% с погашением 13 января 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,09%);

5,02 млрд грн под 17,80% с погашением 12 апреля 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.