Чаще украинцы выбирали классический вариант пасхи. В среднем пасха в киевских заведениях стоила 169 грн. Пик продаж пришелся на пятницу 18 апреля. Об этом пишет ресторанное медиа «Ревет и стонет ресторатор» со ссылкой на исследование украинской компании по автоматизации заведений Poster.
Дубайская, пасха-сникерс и пасха-суши. Сколько стоили пасхи в 2025 году — исследование
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Украинская компания по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster провела исследование продаж пасх в заведениях. В выборку попали 3600 украинских заведений, клиентов Poster, имеющих пасхи в меню.
Всего заведения продали 456 тыс. пасх на сумму 65 млн грн.
Чаще всего гости украинских заведений выбирали классический вариант пасхи, на втором месте — творожная выпечка. Но рестораторы экспериментируют со вкусами, поэтому в меню заведений можно наткнуться и на дубайскую, пасху-сникерс, и даже на суши-пасху.
Гости начинают интересоваться праздничной выпечкой за неделю до Пасхи. Пик продаж пришелся на пятницу, 18 апреля.
Самая дорогая цена на пасху — в прифронтовом Донбасе. Там заведения продают пасху в среднем за 185 грн. Средняя цена пасхи в заведениях Киева — 169 грн.
Данные в Волынской, Ровенской и Житомирской областях завышены из-за небольшой выборки заведений, поэтому не достаточно достоверны. Данные отсутствуют также по таким украинским регионам как,
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