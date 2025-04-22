Дубайская, пасха-сникерс и пасха-суши. Сколько стоили пасхи в 2025 году — исследование

Чаще украинцы выбирали классический вариант пасхи. В среднем пасха в киевских заведениях стоила 169 грн. Пик продаж пришелся на пятницу 18 апреля. Об этом пишет ресторанное медиа «Ревет и стонет ресторатор» со ссылкой на исследование украинской компании по автоматизации заведений Poster.

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Украинская компания по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster провела исследование продаж пасх в заведениях. В выборку попали 3600 украинских заведений, клиентов Poster, имеющих пасхи в меню.

Всего заведения продали 456 тыс. пасх на сумму 65 млн грн.

Чаще всего гости украинских заведений выбирали классический вариант пасхи, на втором месте — творожная выпечка. Но рестораторы экспериментируют со вкусами, поэтому в меню заведений можно наткнуться и на дубайскую, пасху-сникерс, и даже на суши-пасху.

Гости начинают интересоваться праздничной выпечкой за неделю до Пасхи. Пик продаж пришелся на пятницу, 18 апреля.

Самая дорогая цена на пасху — в прифронтовом Донбасе. Там заведения продают пасху в среднем за 185 грн. Средняя цена пасхи в заведениях Киева — 169 грн.

Данные в Волынской, Ровенской и Житомирской областях завышены из-за небольшой выборки заведений, поэтому не достаточно достоверны. Данные отсутствуют также по таким украинским регионам как, А Р Крым и Луганская область.