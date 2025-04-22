Зарплата членов правительства в 2024 году выросла на 24% — YouControl

В прошлом году сумма денежных активов министров составила около 219,4 млн грн и превысила показатель 2023-го на 13%. Также анализ данных свидетельствует о повышении уровня заработной платы членов правительства, среднегодовой показатель в 2024 году увеличился на 24%. Об этом говорится в новом исследовании YouControl.

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У кого из министров наибольший доход

Наибольший доход за 2024 год в 37,5 млн грн задекларировал вице-премьер-министр Алексей Чернышев. Также Чернышев является лидером среди членов Кабмина по размеру задекларированных денежных активов, их сумма по итогам 2024 составляет около 137 млн грн.

В пятерку лидеров среди министров с самым большим доходом в 2024 году также вошли Денис Шмыгаль (9,7 млн грн), Герман Сметанин (7,4 млн грн), Рустем Умеров (6,8 млн грн), Михаил Федоров (6 млн грн).

Лидерами по росту суммы заработной платы в 2024 году стали министры Светлана Гринчук (71%), Умеров (65%), Андрей Сибига (55%) и Наталья Калмыкова (52%).

Анализ общих сумм задекларированных денежных активов за 2023−2024 гг. показал, что данный показатель уменьшился у 6 чиновников среди 21. При этом рост общей суммы денежных активов более чем в 2 раза в 2024 году произошел у 6 членов Кабмина, среди которых: Юлия Свириденко, Олег Немчинов, Герман Сметанин, Сергей Марченко, Ольга Стефанишина и Оксана Жолнович.

Увеличение денежных активов министров произошло как за счет курсовой разницы валютных сбережений, так и в результате увеличения активов в гривне.

Убывание совокупного дохода произошло у Рустема Умерова (-139%), Германа Галущенко (-211%), Матвея Бедного (-18%), Николая Точицкого (-4,4%).

Уменьшение суммы заработной платы в среднем на 7% произошло у Николая Точицкого, Германа Сметанина и Оксена Лесного.

Кто из министров получил самую большую зарплату в 2024 году

В 2024 году задекларированный доход действующих министров составил почти 108 млн грн, что на 11% больше аналогичного показателя в 2023 году. Общая сумма денежных активов министров в 2024 г. составила около 219,4 млн грн и превысила показатель 2023 года на 13%. Средняя годовая заработная плата членов правительства в 2024 году составила 1,3 млн грн.

При расчете этого показателя не принимались во внимание зарплаты недавно назначенных министров Сметанина и Чернышева, ранее работавших в государственных компаниях, где уровень зарплаты выше. В среднем уровень заработной платы в 2024 году по сравнению с 2023 годом повысился на 24% у действующих членов Кабмина.

При этом зарплата трех министров в 2024-м уменьшилась более чем на 7%. У 13 представителей из 21 члена правительства более 50% общего дохода состоит из зарплаты.

Что задекларировали чиновники

Наибольший доход за 2024 год в 37,5 млн грн задекларировал Чернышев. Он был назначен на этот пост в декабре 2024 года.

В период 2022—2024 гг. Чернышев занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Именно заработная плата в этой компании в размере более 25 млн грн составляет почти 67% от общего дохода министра за 2024 год. Уровень зарплаты Чернышева увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом. Также Чернышев является лидером среди членов Кабмина по размеру задекларированных денежных активов, где их сумма по итогам 2024 составляет около 137 млн грн.

Задекларированный доход Шмыгаля в 2024 году составляет 9,7 млн грн. Данный показатель увеличился по сравнению с 2023 годом на 8,7%. Это произошло за счет увеличения заработной платы на 16%, а также дохода от отчуждения движимого имущества его жены Екатерины. Доход от предпринимательской деятельности Екатерины Шмигаль в 7,46 млн грн составляет основную часть дохода семьи премьер-министра. Размер денежных активов в 2024 году составляет 16,4 млн грн, основную часть которых составляют наличные сбережения в долларах Дениса и Екатерины Шмигаль — $140 тыс. и $242 тыс. соответственно.

Доход в размере 7,4 млн грн в 2024 году получил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Сметанин. В течение 2023−2024 гг. он занимал должности генерального директора государственных компаний в области обороны. Уровень дохода Сметанина в 2024 году повысился на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

Рост произошел за счет выплаты выходного пособия в одной из компаний, что не приравнивается к зарплате согласно методологии исследования. По сравнению с 2023 годом зарплата г-на Сметанина уменьшилась на 7.4%, то есть на 347 тыс грн. В 2024 году Сметаниным задекларировано 4,4 млн грн денежных активов, что в 3 раза больше аналогичного показателя предыдущего года. Рост произошел за счет увеличения наличных сбережений в долларах и средств, размещенных на банковских счетах.

Министр обороны Умеров задекларировал 6,8 млн грн. Хотя Умеров входит в пятерку министров с самым большим по уровню дохода в 2024 году, он является одним из 4 чиновников, у которых этот показатель уменьшился по сравнению с 2023 годом. Задекларированный размер денежных активов министра обороны в 2024 году составляет 4,4 млн грн, что на 23% меньше, чем в 2023 году.

Замыкает пятерку лидеров среди членов правительства по сумме дохода Михаил Федоров. Его задекларированный доход за 2024 год составляет почти 6 млн грн, что почти в 2 раза больше показателя 2023 года.

Более 18% суммы дохода составляет заработная плата вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации.

Уровень зарплаты Федорова в 2024 году увеличился почти на 14% по сравнению с 2023 годом. 81% или 4,8 млн грн от общего дохода в декларации за 2024 год составляет доход его жены от предпринимательской деятельности. Доход Анастасии Федоровой в 2024 году увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом. А вот размер денежных активов, указанных в декларации Михаила Федорова за 2024 год, в 1,6 раза меньше, чем в 2023-м, и составляют более 900 тыс грн.

Более чем в 2 раза увеличились доходы четырех членов Кабинета Министров: Олега Немчинова Андрея Сибиги, Юлии Свириденко, Алексея Кулебы.

Лидерами по росту суммы заработной платы в 2024 году стали вышеупомянутые Светлана Гринчук (71%), Рустем Умеров (65%), Андрей Сибига (55%) и Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова (52%).

Отметим, что у всех, кроме министра обороны, доход в основном состоит из заработной платы. Также зарплата составляет весомую долю, более 80%, в структуре доходов еще нескольких членов Кабмина: Виктора Ляшко, Игоря Клименко, Николая Точицкого и Германа Галущенко.

Рост общей суммы денежных активов более чем в 2 раза в 2024 году произошел у 6 членов Кабинета Министров. Это вышеупомянутые Юлия Свириденко, Олег Немчинов и Герман Сметанин, а также Сергей Марченко, Ольга Стефанишина и Оксана Жолнович