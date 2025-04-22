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22 апреля 2025, 15:11 Читати українською

У подростков в Украине критически низкий уровень финансовой грамотности — исследование НБУ

Национальный банк Украины в партнерстве с общественной организацией Junior Achievement Ukraine впервые в Украине провел исследование уровня сформированности компетентности «Предприимчивость и финансовая грамотность» среди школьников 10 классов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины в партнерстве с общественной организацией Junior Achievement Ukraine впервые в Украине провел исследование уровня сформированности компетентности «Предприимчивость и финансовая грамотность» среди школьников 10 классов.
Фото: pixabay.com

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В рамках исследования подросткам предлагалось пройти 21 кейсовое задание. Они составлялись по примеру Программы международной оценки ученичества (PISA) по финансовой грамотности. Дети отвечали на 20 вопросов анкеты, целью которых было глубже проанализировать факторы влияния на их академические результаты.

Исследование продемонстрировало, что средний уровень правильных ответов на кейсовые задания среди подростков составляет 46,6%, что соответствует 3 баллам по 12-балльной школьной системе оценки. Такой результат свидетельствует о начальном уровне финансовой грамотности украинских подростков.

Лучшие и низкие результаты

Лучшие результаты показали ученики из Днепропетровской (57,4%), Ивано-Франковской (53,7%) областей и города Киева (50,4%). Самые низкие — зафиксированы в Кировоградской (37,4%), Николаевской (39,7%) и Черновицкой (41,4%) областях.

Девушки имеют несколько лучшие результаты (47,4%) по сравнению с ребятами (45,6%). Показатели городских и сельских школьников составляют 48 и 40% соответственно.

Низкий уровень финансовой грамотности особенно характерен для подростков из семей с низким социально-экономическим статусом. 100% правильные ответы на все вопросы-кейсы, представленные в опросе, не предоставил ни один подросток.

Благодаря чему растет финансовая грамотность

Исследование показывает, что финансовая грамотность подростков растет благодаря:

  • опыта использования финансовых продуктов, в частности, планирования расходов, ведения бюджета, сбережения, достижения финансовых целей;
  • общению с родителями по теме денег;
  • самостоятельному изучению финансовой грамотности через книги и Интернет.

Интересные результаты получены в отношении подростков к финансовой грамотности: более трех четвертей (77,6%) опрошенных подростков считают, что в школах нужно ввести предмет по финансовой грамотности.

«Финансовая грамотность украинских подростков находится на критически низком уровне. Школьный курс „Предпринимательство и финансовая грамотность“… имеет потенциал существенно изменить ситуацию. Однако не менее важную роль играют родители… Для детей поведение родителей с деньгами является примером для подражания, дома они получают свои первые финансовые уроки», — подчеркнула директор Департамента коммуникаций Национального банка Юлия Евтушенко.

Исследование

Исследование проводилось в апреле 2024 года Украинским институтом социальных исследований им. О. Яременко. Выборку формировал ДНУ «Институт образовательной аналитики». В опросе приняло участие 97 школ из 19 областей Украины и города Киева. Были опрошены 3139 учащихся в возрасте 14 — 17 лет.

Его целью было определить уровень знаний и умений учащихся перед внедрением предмета «Предпринимательство и финансовая грамотность» (с 2025—2026 учебного года предмет станет обязательным для учащихся всех 8 классов и будет вкладываться и в 9 классе).

В 2027 году запланировано проведение второго цикла исследования, что позволит сравнить результаты и оценить эффективность методики преподавания нового предмета.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+30
Три літри
Три літри
22 апреля 2025, 15:14
#
По коментарям ***** та депозитоненависників дуже помітно.
+
+60
JWT
JWT
22 апреля 2025, 15:17
#
Я вам більше скажу, у них і в інших сферах біда. Тікток попаяв більшості мізки.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
22 апреля 2025, 15:50
#
Что? предпринимательская деятельность? ученики 14−17 лет? в этом возрасте на районе шишечное задымление, а не мысли о предпринимательстве.
+
+60
Sergіy Podik
Sergіy Podik
22 апреля 2025, 15:56
#
Коли НБУ не може втримати інфляцію, то починає робити нікому не потрібні дослідження. Бюджетні дармоїди.
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
22 апреля 2025, 16:23
#
Слово «финансовой» лишнее.
+
+30
Kikudzuki
Kikudzuki
22 апреля 2025, 16:24
#
«Финансовая грамотность растет благодаря общению с родителями по теме денег»… Аха-ха!!! 🤣🤣🤣🤣 Половина украинских семей находится за чертой бедности… После уплаты коммунальных платежей и покупки по минимому дешевых продуктов часто у родителей даже не остается средств на покупку новых кроссовок ребенку… Интересно как будет выглядеть «общение про деньги» в подобных обстоятельствах… 🤔 Родители передадут опыт грамотного финансового выживания?.. А в обеспеченных семьях… С начала войны подростки увезены такими родителями за границу. А оставшимся финансово успешные родители объяснят как уходить в тень от налогов… 😊
+
+15
3212242
3212242
22 апреля 2025, 16:49
#
Половина украинских семей находится за чертой бедности…

Бери більше, 99.9%
+
+15
Три літри
Три літри
22 апреля 2025, 17:58
#
146%
+
+30
bosyak
bosyak
22 апреля 2025, 17:05
#
«Половина украинских семей находится за чертой бедности» — як мінімум зрозуміти причини такого становища для себе і пояснити дітям як в таку халепу не попадати.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 апреля 2025, 18:15
#
Kikudzuki
«Половина украинских семей находится за чертой бедности…»

И тут Остапа понесло…
Сами придумали или взяли со справочника «Стеля».

«не остается средств на покупку новых кроссовок ребенку»

Купите кеды, а если есть статус ВПО — получите вещи бесплатно.

«С начала войны подростки увезены такими родителями за границу.»

Опрос проводился среди школьников, находящихся в Украине
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