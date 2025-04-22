У подростков в Украине критически низкий уровень финансовой грамотности — исследование НБУ

Национальный банк Украины в партнерстве с общественной организацией Junior Achievement Ukraine впервые в Украине провел исследование уровня сформированности компетентности «Предприимчивость и финансовая грамотность» среди школьников 10 классов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В рамках исследования подросткам предлагалось пройти 21 кейсовое задание. Они составлялись по примеру Программы международной оценки ученичества (PISA) по финансовой грамотности. Дети отвечали на 20 вопросов анкеты, целью которых было глубже проанализировать факторы влияния на их академические результаты.

Исследование продемонстрировало, что средний уровень правильных ответов на кейсовые задания среди подростков составляет 46,6%, что соответствует 3 баллам по 12-балльной школьной системе оценки. Такой результат свидетельствует о начальном уровне финансовой грамотности украинских подростков.

Лучшие и низкие результаты

Лучшие результаты показали ученики из Днепропетровской (57,4%), Ивано-Франковской (53,7%) областей и города Киева (50,4%). Самые низкие — зафиксированы в Кировоградской (37,4%), Николаевской (39,7%) и Черновицкой (41,4%) областях.

Девушки имеют несколько лучшие результаты (47,4%) по сравнению с ребятами (45,6%). Показатели городских и сельских школьников составляют 48 и 40% соответственно.

Низкий уровень финансовой грамотности особенно характерен для подростков из семей с низким социально-экономическим статусом. 100% правильные ответы на все вопросы-кейсы, представленные в опросе, не предоставил ни один подросток.

Благодаря чему растет финансовая грамотность

Исследование показывает, что финансовая грамотность подростков растет благодаря:

опыта использования финансовых продуктов, в частности, планирования расходов, ведения бюджета, сбережения, достижения финансовых целей;

общению с родителями по теме денег;

самостоятельному изучению финансовой грамотности через книги и Интернет.

Интересные результаты получены в отношении подростков к финансовой грамотности: более трех четвертей (77,6%) опрошенных подростков считают, что в школах нужно ввести предмет по финансовой грамотности.

«Финансовая грамотность украинских подростков находится на критически низком уровне. Школьный курс „Предпринимательство и финансовая грамотность“… имеет потенциал существенно изменить ситуацию. Однако не менее важную роль играют родители… Для детей поведение родителей с деньгами является примером для подражания, дома они получают свои первые финансовые уроки», — подчеркнула директор Департамента коммуникаций Национального банка Юлия Евтушенко.

Исследование

Исследование проводилось в апреле 2024 года Украинским институтом социальных исследований им. О. Яременко. Выборку формировал ДНУ «Институт образовательной аналитики». В опросе приняло участие 97 школ из 19 областей Украины и города Киева. Были опрошены 3139 учащихся в возрасте 14 — 17 лет.

Его целью было определить уровень знаний и умений учащихся перед внедрением предмета «Предпринимательство и финансовая грамотность» (с 2025—2026 учебного года предмет станет обязательным для учащихся всех 8 классов и будет вкладываться и в 9 классе).

В 2027 году запланировано проведение второго цикла исследования, что позволит сравнить результаты и оценить эффективность методики преподавания нового предмета.