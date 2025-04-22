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22 апреля 2025, 13:50 Читати українською

Иена выросла до максимума за семь месяцев

Курс японской иены вырос на 0,7%, поднявшись до 139,9 иен за доллар США и достигнув самого высокого уровня с сентября прошлого года. Во вторник, 22 апреля, иена (USD/JPY) показала лучший результат среди валют стран «Большой десятки» (G10) по отношению к доллару, пишет Bloomberg. Последний раз ниже отметки ¥140 доллар торговался 16 сентября 2024 года.

Курс японской иены вырос на 0,7%, поднявшись до 139,9 иен за доллар США и достигнув самого высокого уровня с сентября прошлого года.
Фото: depositphotos

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По состоянию на 10:45 пара USD/JPY снижалась на 0,3% и торговалась на уровне ¥140,47 за доллар.

Торговая война повысила спрос инвесторов на активы-убежища и привела к распродаже американских активов. Кроме того, сообщения о том что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность смещения председателя ФРС Джерома Пауэлла усилили ослабление доллара.

В понедельник Трамп снова раскритиковал Пауэлла за отказ снизить процентные ставки. Фондовые индексы Уолл-стрит упали по итогам торгов упали примерно на 2,4%, а доллар достиг трехлетнего минимума по отношению к корзине валют. Индекс доллара DXY, который показывает стоимость американской валюты по отношению к валютам шести других стран — основных торговых партнеров США, упал до 97,92 пункта, что стало самым низким показателем с марта 2022 года.

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Ослабление доллара в сочетании со спросом на физические активы-убежища помогла золоту установить очередные рекорды. В понедельник биржевая цена золота поднялась до $3400 за унцию, а во вторник цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унцию.

«Пара USD/JPY опускалась ниже уровня 140 иен за доллар, хотя пока не решается на более сильное снижение. Но общая картина „продавай Америку“ никуда не делась, а значит, рост иены продолжится еще какое-то время», — сообщил стратег Bloomberg Markets Live Марк Крэнфилд.

Независимость ФРС является краеугольным камнем доверия к американскому доллару, отметил стратег брокерской компании Pepperstone Квазар Элизундия.

«Статус доллара как главного актива-убежища больше нельзя считать само собой разумеющимся, ему активно бросают вызов», — сообщил он.

«Размышления Трампа о возможности увольнения председателя ФРС Пауэлла, даже если эти мысли не воплотятся в жизнь, в глазах международного сообщества представляют собой серьезную угрозу независимости регулятора США и, как следствие, статусу доллара как валюты-убежища», — считает валютный трейдер Monex Хелен Гивен.

По ее словам, если в экономике США будет наблюдаться рецессия, а ФРС не будет или не сможет действовать независимо, есть вероятность, что такой спад усугубится, что даст рынкам еще больше поводов для беспокойства.

В настоящее время наихудший сценарий для доллара заключается в том, что Пауэлл уступит и проведет экстренное снижение процентной ставки, хотя вероятность этого события остается низкой, считают аналитики ING. Отстранение Пауэлла от должности или его отставка окажут аналогичное влияние на рынок, считают эксперты

По мнению аналитиков ING, иена остается в сильной позиции в преддверии торговых переговоров между Японией и США на этой неделе и пара USD/JPY может вскоре достичь уровня ¥135 за доллар.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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